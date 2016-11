Sicherheit: Mehrere Probleme in curl

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

[slackware-security] curl (SSA:2016-308-01)



New curl packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

patches/packages/curl-7.51.0-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This release fixes security issues:

CVE-2016-8615: cookie injection for other servers

CVE-2016-8616: case insensitive password comparison

CVE-2016-8617: OOB write via unchecked multiplication

CVE-2016-8618: double-free in curl_maprintf

CVE-2016-8619: double-free in krb5 code

CVE-2016-8620: glob parser write/read out of bounds

CVE-2016-8621: curl_getdate read out of bounds

CVE-2016-8622: URL unescape heap overflow via integer truncation

CVE-2016-8623: Use-after-free via shared cookies

CVE-2016-8624: invalid URL parsing with '#'

CVE-2016-8625: IDNA 2003 makes curl use wrong host

For more information, see:

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102A.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8615

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102B.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8616

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102C.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8617

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102D.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8618

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102E.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8619

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102F.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8620

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102G.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8621

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102H.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8622

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102I.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8623

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102J.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8624

https://curl.haxx.se/docs/adv_20161102K.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-8625

(* Security fix *)

Where to find the new packages:

Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 13.0:

curl-7.51.0-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

curl-7.51.0-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

curl-7.51.0-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

curl-7.51.0-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

curl-7.51.0-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

curl-7.51.0-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

curl-7.51.0-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

curl-7.51.0-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

Slackware 13.0 package:

af2372bf676474745a0dc09a3f63022c curl-7.51.0-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

2895acf3b040c98bc36136a42d4337da curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

ff8531dcb458e6e004ffc0d1834f79ff curl-7.51.0-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

209d8f20153c0f71f7de42e79f61b754 curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

23ae80080d7dd434e2b34857ca5b9ded curl-7.51.0-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

b43c2714e7128f7d37b375ff2095500f curl-7.51.0-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

82bc3fafa0363354ea84cd1b6cf13953 curl-7.51.0-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

b23076850711c42e0cd411791f0b84a6 curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

2667ed9a40a2fd4cfbc0c9ef48838952 curl-7.51.0-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

fa92dc36cf68a6e7ec4a1313f9b852ad curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

464cf649cecc4003917a21269a7ce1af curl-7.51.0-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

269d377e735a243d4b806d81b874ed1a curl-7.51.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

3e86800cdae36cda905cd35e3738c8d6 n/curl-7.51.0-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

abe70641a1b24661e96ddc3537748d4c n/curl-7.51.0-x86_64-1.txz





Installation instructions:

Upgrade the package as root:

# upgradepkg curl-7.51.0-i586-1_slack14.2.txz





Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



