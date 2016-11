Sicherheit: Mehrere Probleme in Oracle JDK

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201611-04

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://security.gentoo.org/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Severity: Normal

Title: Oracle JRE/JDK: Multiple vulnerabilities

Date: November 04, 2016

Bugs: #597516

ID: 201611-04



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Synopsis

========



Multiple vulnerabilities have been found in Oracle's JRE and JDK

software suites allowing remote attackers to remotely execute arbitrary

code, obtain information, and cause Denial of Service.



Background

==========



Java Platform, Standard Edition (Java SE) lets you develop and deploy

Java applications on desktops and servers, as well as in today’s

demanding embedded environments. Java offers the rich user interface,

performance, versatility, portability, and security that today’s

applications require.



Affected packages

=================



-------------------------------------------------------------------

Package / Vulnerable / Unaffected

-------------------------------------------------------------------

1 dev-java/oracle-jre-bin < 1.8.0.111 >= 1.8.0.111

2 dev-java/oracle-jdk-bin < 1.8.0.111 >= 1.8.0.111

-------------------------------------------------------------------

2 affected packages



Description

===========



Multiple vulnerabilities exist in both Oracle’s JRE and JDK. Please

review the referenced CVE’s for additional information.



Impact

======



Remote attackers could gain access to information, remotely execute

arbitrary code, or cause Denial of Service.



Workaround

==========



There is no known workaround at this time.



Resolution

==========



All Oracle JRE Users users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=dev-java/oracle-jre-bin-1.8.0.111"



All Oracle JDK Users users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=dev-java/oracle-jdk-bin-1.8.0.111"



References

==========



[ 1 ] CVE-2016-5542

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5542

[ 2 ] CVE-2016-5554

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5554

[ 3 ] CVE-2016-5556

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5556

[ 4 ] CVE-2016-5568

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5568

[ 5 ] CVE-2016-5573

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5573

[ 6 ] CVE-2016-5582

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5582

[ 7 ] CVE-2016-5597

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5597



Availability

============



This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201611-04



Concerns?

=========



Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

=======



Copyright 2016 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





--fudLLC30mSutN0ARdLLXNb08R110uwjVR--



