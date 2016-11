Name : 389-ds-base

Product : Fedora 24

Version : 1.3.5.15

Release : 1.fc24

URL : http://www.port389.org/

Summary : 389 Directory Server (base)

Description :

389 Directory Server is an LDAPv3 compliant server. The base package includes

the LDAP server and command line utilities for server administration.



Update Information:



Bump version to 1.3.5.15-1

References:



[ 1 ] Bug #1360268 - Duplicate collation entries

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1360268

[ 2 ] Bug #1350393 - setup-ds.pl fails on F24 if perl-Errno is not updated

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1350393

[ 3 ] Bug #1255701 - USE_64 variable is not used by upstream

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1255701

[ 4 ] Bug #1246604 - [PATCH] Please depend on policycoreutils-python-utils

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1246604

[ 5 ] Bug #1114928 - setup-ds.pl creates configuration files under /usr

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1114928

[ 6 ] Bug #1361420 - CVE-2016-5416 389-ds-base: ACI readable by anonymous

user [fedora-all]

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1361420

[ 7 ] Bug #1339177 - 389-ds-base-1.3.5.4-1.fc25.1 FTBFS: no Systemd

pkg-config files

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1339177

[ 8 ] Bug #1306224 - 389-ds-base: FTBFS in rawhide

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1306224

[ 9 ] Bug #1244234 - Use python3 in scripts in 389-ds-base

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1244234

[ 10 ] Bug #1146030 - split out snmp agent into a subpackage

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1146030

