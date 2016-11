Sicherheit: Zwei Probleme in MySQL

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3706-1

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

November 07, 2016

- -------------------------------------------------------------------------



Package : mysql-5.5

CVE ID : CVE-2016-5584 CVE-2016-7440

Debian Bug : 841050



Several issues have been discovered in the MySQL database server. The

vulnerabilities are addressed by upgrading MySQL to the new upstream

version 5.5.53, which includes additional changes, such as performance

improvements, bug fixes, new features, and possibly incompatible

changes. Please see the MySQL 5.5 Release Notes and Oracle's Critical

Patch Update advisory for further details:



https://dev.mysql.com/doc/relnotes/mysql/5.5/en/news-5-5-53.html

http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpuoct2016-2881722.html



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 5.5.53-0+deb8u1.



We recommend that you upgrade your mysql-5.5 packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

