Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

Debian Security Advisory DSA-3707-1
November 07, 2016

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

November 07, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : openjdk-7

CVE ID : CVE-2016-5542 CVE-2016-5554 CVE-2016-5573 CVE-2016-5582

CVE-2016-5597



Several vulnerabilities have been discovered in OpenJDK, an

implementation of the Oracle Java platform, resulting in breakouts

of the Java sandbox or denial of service.



For the stable distribution (jessie), this problem has been fixed in

version 7u111-2.6.7-2~deb8u1.



We recommend that you upgrade your openjdk-7 packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



