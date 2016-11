Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2658 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2658.html



i386:

84471d342bae31c540a46012d4744ece56043c3f6d144c05434049aa2a0b6fe9

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.i686.rpm

b982f2a265d95d25fc7fcbafc566a03bf5631f3134a568ccc6d98eef0b863055

java-1.7.0-openjdk-demo-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.i686.rpm

c60467173506f6c67175823eddb932f9a45f2f25272603ecaf277b7c50e2e952

java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.i686.rpm

764968076a17b338e82d7f799751003b6b4f783d6182b8623b383a889de3ef08

java-1.7.0-openjdk-javadoc-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.noarch.rpm

4d7073f9fc9861874b0f7553423a5e492d2d204171de886417f32e8fc6c1e548

java-1.7.0-openjdk-src-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.i686.rpm



x86_64:

1be5736e5227ad2084c78ca2e578bf4cadd319d1d68699987999ebabd7179a01

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64.rpm

d9903a233c4d5249dd51fd2f57d1e611fde97cbc58acd88a760fd222a518787c

java-1.7.0-openjdk-demo-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64.rpm

7db634dc3a6aeed8009f260bc4fe88c3ea77cedd9f34a68ed839cc26f16f3f57

java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64.rpm

764968076a17b338e82d7f799751003b6b4f783d6182b8623b383a889de3ef08

java-1.7.0-openjdk-javadoc-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.noarch.rpm

4bef0534d5ea08cd102cf80b227ce582ddb8923f891991cd3a03936195ad607b

java-1.7.0-openjdk-src-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.x86_64.rpm



Source:

8062121312b899bfb1d0b784f2d5b23687f72b72982d7c517973f2a147af15ee

java-1.7.0-openjdk-1.7.0.121-2.6.8.1.el6_8.src.rpm







