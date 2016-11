Sicherheit: Ausführen von Code mit höheren Privilegien in pacemaker

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2675 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2675.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

31fcac629b2920ab0f812e81e39492739260a8af612071327b80bbdd4b45f01c

pacemaker-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

ae677515b8583c8c309e9d1560424a55c25af318493122562a3c972cf8b91cb9

pacemaker-cli-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

b064c53ab4f71121ecbd81d95f1de311a0e17d4e42a3d62963e7202129ec3d43

pacemaker-cluster-libs-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

081b0eb88c806d26fadfb17d0da03e08fefd28883eab6cdf55c5ac83dffbe3c3

pacemaker-cts-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

931c3a4015b8496481d81b4c4ee71688de4e5f31d76a25f76aff1cb2baa6916b

pacemaker-doc-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

ab42e45a1bb11e878f75f3a1ef965b4856701308394aa2cae3ff2bb480791c6e

pacemaker-libs-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

5733ce005f7c73a20eba6b6d357c4c92bef405b670a7f2625a17ed16e5125e7f

pacemaker-libs-devel-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

8a0aa1ea6a089661264601fc8764a36fda3b50883884c167f50bd9eb80ef1c0a

pacemaker-remote-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm



x86_64:

945d27b8bcab2a8c05590a80488f0261031dfc97cf48d4ef97f97df42a8eba93

pacemaker-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

c36a46fb2696beec1d546bb5d840d174e240c200a2c64397024726451bfef2d2

pacemaker-cli-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

b064c53ab4f71121ecbd81d95f1de311a0e17d4e42a3d62963e7202129ec3d43

pacemaker-cluster-libs-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

d7be10dbe33f1a6f440869f1e0036e608e2c450b222df503f6ff43de8052e511

pacemaker-cluster-libs-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

2bb04399c0c8e66f8901b2c1bfd950a262ef9ef4939557bf4b31fe1c5654dff8

pacemaker-cts-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

4a2e619571742e7209381f10c70fc1ea164b23e203be418e598aeb01e9f74c26

pacemaker-doc-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

ab42e45a1bb11e878f75f3a1ef965b4856701308394aa2cae3ff2bb480791c6e

pacemaker-libs-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

95c0ec0e5f9e8299e63d4608f7f5cc59c242f236dae863db528e9b9b12536f8d

pacemaker-libs-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

5733ce005f7c73a20eba6b6d357c4c92bef405b670a7f2625a17ed16e5125e7f

pacemaker-libs-devel-1.1.14-8.el6_8.2.i686.rpm

3d0cad04cca12d659af5c339d0e81af4ea284d3e368bf1626f5c817a46e7e55e

pacemaker-libs-devel-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm

43b32a61d459a602b0ed26674f4b7bd2f5a3a8f5243453d0d938127a94b1c1ca

pacemaker-remote-1.1.14-8.el6_8.2.x86_64.rpm



Source:

0f71956e745c651f330c1f45e0a88648ccd86e6b82cf4d99f12396d3310375b8

pacemaker-1.1.14-8.el6_8.2.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce