Sicherheit: Mehrere Probleme in NSS

=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: nss and nss-util security update

Advisory ID: RHSA-2016:2779-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2779.html

Issue date: 2016-11-16

CVE Names: CVE-2016-2834 CVE-2016-5285 CVE-2016-8635

=====================================================================



1. Summary:



An update for nss and nss-util is now available for Red Hat Enterprise

Linux 5, Red Hat Enterprise Linux 6, and Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server) - i386, ia64, ppc, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop Workstation (v. 5 client) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



Network Security Services (NSS) is a set of libraries designed to support

the cross-platform development of security-enabled client and server

applications.



The nss-util packages provide utilities for use with the Network Security

Services (NSS) libraries.



The following packages have been upgraded to a newer upstream version: nss

(3.12.3), nss-util (3.12.3).



Security Fix(es):



* Multiple buffer handling flaws were found in the way NSS handled

cryptographic data from the network. A remote attacker could use these

flaws to crash an application using NSS or, possibly, execute arbitrary

code with the permission of the user running the application.

(CVE-2016-2834)



* A NULL pointer dereference flaw was found in the way NSS handled invalid

Diffie-Hellman keys. A remote client could use this flaw to crash a TLS/SSL

server using NSS. (CVE-2016-5285)



* It was found that Diffie Hellman Client key exchange handling in NSS was

vulnerable to small subgroup confinement attack. An attacker could use this

flaw to recover private keys by confining the client DH key to small

subgroup of the desired group. (CVE-2016-8635)



Red Hat would like to thank the Mozilla project for reporting

CVE-2016-2834. The CVE-2016-8635 issue was discovered by Hubert Kario (Red

Hat). Upstream acknowledges Tyson Smith and Jed Davis as the original

reporter of CVE-2016-2834.



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



After installing this update, applications using NSS (for example, Firefox)

must be restarted for this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1347908 - CVE-2016-2834 nss: Multiple security flaws (MFSA 2016-61)

1383883 - CVE-2016-5285 nss: Missing NULL check in PK11_SignWithSymKey /

ssl3_ComputeRecordMACConstantTime causes server crash

1391818 - CVE-2016-8635 nss: small-subgroups attack flaw



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client):



Source:

nss-3.21.3-2.el5_11.src.rpm



i386:

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop Workstation (v. 5 client):



Source:

nss-3.21.3-2.el5_11.src.rpm



i386:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server):



Source:

nss-3.21.3-2.el5_11.src.rpm



i386:

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm



ia64:

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-3.21.3-2.el5_11.ia64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.ia64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.ia64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.ia64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.ia64.rpm



ppc:

nss-3.21.3-2.el5_11.ppc.rpm

nss-3.21.3-2.el5_11.ppc64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.ppc.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.ppc64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.ppc.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.ppc64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.ppc.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.ppc64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.ppc.rpm



s390x:

nss-3.21.3-2.el5_11.s390.rpm

nss-3.21.3-2.el5_11.s390x.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.s390.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.s390x.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.s390.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.s390x.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.s390.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.s390x.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.s390x.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6):



Source:

nss-3.21.3-2.el6_8.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.src.rpm



i386:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6):



i386:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6):



Source:

nss-3.21.3-2.el6_8.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.src.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6):



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

nss-3.21.3-2.el6_8.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.src.rpm



i386:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm



ppc64:

nss-3.21.3-2.el6_8.ppc.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.ppc.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.ppc.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.ppc.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.ppc64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.ppc.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.ppc64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.ppc.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.ppc64.rpm



s390x:

nss-3.21.3-2.el6_8.s390.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.s390.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.s390.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.s390.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.s390x.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.s390.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.s390x.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.s390.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.s390x.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6):



i386:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm



ppc64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.ppc.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.ppc.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.ppc64.rpm



s390x:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.s390.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.s390.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.s390x.rpm



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

nss-3.21.3-2.el6_8.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.src.rpm



i386:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6):



i386:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

nss-3.21.3-2.el7_3.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.src.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

nss-3.21.3-2.el7_3.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.src.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

nss-3.21.3-2.el7_3.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.src.rpm



aarch64:

nss-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.aarch64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.aarch64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.aarch64.rpm



ppc64:

nss-3.21.3-2.el7_3.ppc.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.ppc.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.ppc.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.ppc.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64.rpm



ppc64le:

nss-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64le.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64le.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.ppc64le.rpm



s390x:

nss-3.21.3-2.el7_3.s390.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.s390.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.s390.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.s390.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.s390x.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.s390.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.s390x.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.s390.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.s390x.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



aarch64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.aarch64.rpm



ppc64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc64.rpm



ppc64le:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.ppc64le.rpm



s390x:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.s390.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.s390.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.s390x.rpm



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

nss-3.21.3-2.el7_3.src.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.src.rpm



x86_64:

nss-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-sysinit-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-tools-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-debuginfo-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.i686.rpm

nss-util-devel-3.21.3-1.1.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



x86_64:

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-debuginfo-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.i686.rpm

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el7_3.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-2834

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-5285

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-8635

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2016 Red Hat, Inc.

