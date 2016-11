Sicherheit: Mehrere Probleme in NSS

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2779 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2779.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

f715cf616cb68f87d7e182a043e145afea7493e6b43f9cec966340cabf1d44ef

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

d8cc912313fbcf58edffbd2a1c2bbc9272cf79855e64b975e3bc138334785762

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

7d42b18bb515ba16e35425343a21d0d18905e81954bad933c7a1bbb5789a04b7

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

aee3a4c9c9dc72d1fcf38f9c881395ae6e5076de29a32f90535f79be350aeca4

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

e7515108057ea2bafa60c503988698aa2308fb4198be823443ce9513df15581d

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm



x86_64:

f715cf616cb68f87d7e182a043e145afea7493e6b43f9cec966340cabf1d44ef

nss-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

7b8e3cf3ed3d0ae94b6a2161f73354ecfd2195d603ec45c1f079324c08d7cff9

nss-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

d8cc912313fbcf58edffbd2a1c2bbc9272cf79855e64b975e3bc138334785762

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

ba3e7d87f4bbedba66e4f676aa15c997b108720a31e7f5ea9f26a7c261898fc6

nss-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

7d42b18bb515ba16e35425343a21d0d18905e81954bad933c7a1bbb5789a04b7

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.i686.rpm

1aba4e6e2040ee70535a1a6d394b9a3eced5dcbc7c7df347264ed151e8d0a4eb

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

c04414dc726870b923677fd06bd7f105d15f3303fc44eaa8c5f12a8e6d9ef880

nss-sysinit-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm

71bcb39611cda5841c7ae85c09592e6fd703ba143823add5d4951ca68dbceb58

nss-tools-3.21.3-2.el6_8.x86_64.rpm



Source:

e7beaea47d4af5a3f35bf85fa0a4907717b5e5e555e51e8e49d78be98b67b867

nss-3.21.3-2.el6_8.src.rpm







