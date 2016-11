Sicherheit: Zwei Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2766 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2766.html



i386:

fefd4453b5e44b5a14a3e13c04196dc3cbdb359d8ed4288bf215206b4e29edd6

kernel-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

fa101a984eb0fc0ab1cc184e2060ea60d366d329687550da9181355a04a07dc8

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

22fe02bf04e58f56db7001537273bf7edf53578a7d85050586f2f1db391437f1

kernel-debug-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

38fc286f1c496c7f668648c67ac0f006bc1decfa9e24451ba2a3c68eb8a37ffc

kernel-debug-devel-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

beff5a12a8f084e595d8a98fbf0af1bcfe4407843004099968f1c338882c22d9

kernel-devel-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

99211e391fbf754f6eba31e6f5c4ad415d0618aebf1efea4f9133362b27ce9d3

kernel-doc-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

06ca8306c56b2e3e0ff7f9b856046594f4a2816bf3b19c6516d08b4a94b326ac

kernel-firmware-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

567019f02a269dfda5cc4bea11f496888338bc21721e77e2f5860257c7c4fec6

kernel-headers-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

ae729dd7b5136015eae2c3772b10ea54a37f93220a174e74922a0c1940c6dd23

perf-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

d6a9879e35cad1b6e20db085dd67c29914474e335bfdee26621d2d3c69c9eb9c

python-perf-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm



x86_64:

58d9bfbd3e18af7b56f62d86baa7376c9245e1cce84a06b921c00e4584c9b098

kernel-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

fa101a984eb0fc0ab1cc184e2060ea60d366d329687550da9181355a04a07dc8

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

59260e88c19aed05d7a5be5d42bd29e9fcee9b72cc25b31d88b81e13b8233498

kernel-debug-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

38fc286f1c496c7f668648c67ac0f006bc1decfa9e24451ba2a3c68eb8a37ffc

kernel-debug-devel-2.6.32-642.11.1.el6.i686.rpm

60cc162b6db02e4db7b0902cf0b85ea2934ff8640676b0e5cce33c6506dab671

kernel-debug-devel-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

133af28f24bd828bf48576707254cec16fa42b7eda7fdad63ba2e5d52c705d7a

kernel-devel-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

99211e391fbf754f6eba31e6f5c4ad415d0618aebf1efea4f9133362b27ce9d3

kernel-doc-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

06ca8306c56b2e3e0ff7f9b856046594f4a2816bf3b19c6516d08b4a94b326ac

kernel-firmware-2.6.32-642.11.1.el6.noarch.rpm

f4e0ded0fa9476fde789b96680f2009e07f13a5dace15e79abe44bb174e3c8f0

kernel-headers-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

4c6eda0ef9df0ed5d1d8c3a7d3d75fac235fbce9ee3096d454596747bc897aa9

perf-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm

ffa78ede6893eef2951aaf4e747fe0dfa5fd2002bc497a93920241d04674614d

python-perf-2.6.32-642.11.1.el6.x86_64.rpm



Source:

6aa908801643d3348ec01d8dd6215e3d90826f941a1c80d354310278b453a2c0

kernel-2.6.32-642.11.1.el6.src.rpm







