Sicherheit: Mehrere Probleme in NSS

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2779 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2779.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

d8f7417b30faa46ce1ccfedadd4b0b9c0a1898c0921d38e2de6497be31e6e209

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

dde05dc280b5d531382dcc6d1fd01c3a723d2e75341e5035332e31feccce9260

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

681ff014c09be5c9d595f30c11c510d7d6ec9a12081fc9ef42fa04eb6c5729a0

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

b2cfc5b40f4f80b119444faa991a3ef9284bc2be5f32e0c079b3e9e760f51ade

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm



x86_64:

d8f7417b30faa46ce1ccfedadd4b0b9c0a1898c0921d38e2de6497be31e6e209

nss-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

e2a805e3c3c7dc0c10e971fb08994245ba6a53797a57850a318a39d97026c8e5

nss-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

dde05dc280b5d531382dcc6d1fd01c3a723d2e75341e5035332e31feccce9260

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

9eff5924264e6863ad4bd71a2a80a0fd167695caa9cc565c95758edaf985dcd7

nss-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

681ff014c09be5c9d595f30c11c510d7d6ec9a12081fc9ef42fa04eb6c5729a0

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.i386.rpm

cd3ce7398050ee78eb65c6942368c8e29ad1c0eb58a6f3cef5a1d30ffb0541ff

nss-pkcs11-devel-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm

688aeb6517d6e4adac343dbd6bbabb651d73551a9be389b522b57cbc649c2d3e

nss-tools-3.21.3-2.el5_11.x86_64.rpm



Source:

a1ef64d245a19dc98312257df546a0b791ad0094cb4d8d284c83b4d2133b47d1

nss-3.21.3-2.el5_11.src.rpm







