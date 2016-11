Sicherheit: Mehrere Probleme in NTP

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



[slackware-security] ntp (SSA:2016-326-01)



New ntp packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/ntp-4.2.8p9-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

In addition to bug fixes and enhancements, this release fixes the

following 1 high- (Windows only :-), 2 medium-, 2 medium-/low, and

5 low-severity vulnerabilities, and provides 28 other non-security

fixes and improvements.

CVE-2016-9311: Trap crash

CVE-2016-9310: Mode 6 unauthenticated trap info disclosure and DDoS vector

CVE-2016-7427: Broadcast Mode Replay Prevention DoS

CVE-2016-7428: Broadcast Mode Poll Interval Enforcement DoS

CVE-2016-9312: Windows: ntpd DoS by oversized UDP packet

CVE-2016-7431: Regression: 010-origin: Zero Origin Timestamp Bypass

CVE-2016-7434: Null pointer dereference in _IO_str_init_static_internal()

CVE-2016-7429: Interface selection attack

CVE-2016-7426: Client rate limiting and server responses

CVE-2016-7433: Reboot sync calculation problem

For more information, see:

https://www.kb.cert.org/vuls/id/633847

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9311

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9310

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7427

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7428

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-9312

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7431

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7434

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7429

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7426

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2016-7433

(* Security fix *)

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 13.0:

ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

ntp-4.2.8p9-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

ntp-4.2.8p9-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

ntp-4.2.8p9-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

ntp-4.2.8p9-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

ntp-4.2.8p9-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 13.0 package:

de30f660b0bdcf5d395d58fe95baebaf ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

cf19e17e609553bdac6bed7a5463a652 ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

366967036495ace2e4ee27c28737fb39 ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

70535cbef8c11188ad965c8c6890c7a5 ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

ea3caede15d6879d83e9727bb706eb4b ntp-4.2.8p9-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

08921ff8cf9f68539e12d586765adb5b ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

c787e7e9c2b813af7d1d1260a5572f71 ntp-4.2.8p9-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

d2b1608fc009dac1c68dc710004f26f3 ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

4329419d697ce523da2bf24c060c650f ntp-4.2.8p9-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

acdb54929957393f6957c28716867bbf ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

1118e86610a5ceea6f86901e4306dc1a ntp-4.2.8p9-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

9a6db91e52972e7e6ea902acefef1198 ntp-4.2.8p9-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

b098a4bafbb0d07ace6e976624d54a7a n/ntp-4.2.8p9-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

2a08f8963d13804c467cec22603d69e4 n/ntp-4.2.8p9-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the package as root:

# upgradepkg ntp-4.2.8p9-i586-1_slack14.2.txz



Then, restart the NTP daemon:



# sh /etc/rc.d/rc.ntpd restart





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iEYEARECAAYFAlgzSdUACgkQakRjwEAQIjOTWACfVoDqaD1mcFV34tAfX+xKZdn2

Yl0AnjlQmcS1NElm4JOXhOeqWlj+A9VE

=zYUr

-----END PGP SIGNATURE-----