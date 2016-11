Sicherheit: Mehrere Probleme in ImageMagick

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

==========================================================================

Ubuntu Security Notice USN-3142-1

November 30, 2016



imagemagick vulnerabilities

==========================================================================



A security issue affects these releases of Ubuntu and its derivatives:



- Ubuntu 16.10

- Ubuntu 16.04 LTS

- Ubuntu 14.04 LTS

- Ubuntu 12.04 LTS



Summary:



Several security issues were fixed in ImageMagick.



Software Description:

- imagemagick: Image manipulation programs and library



Details:



It was discovered that ImageMagick incorrectly handled certain malformed

image files. If a user or automated system using ImageMagick were tricked

into opening a specially crafted image, an attacker could exploit this to

cause a denial of service or possibly execute code with the privileges of

the user invoking the program.



Update instructions:



The problem can be corrected by updating your system to the following

package versions:



Ubuntu 16.10:

imagemagick 8:6.8.9.9-7ubuntu8.2

imagemagick-6.q16 8:6.8.9.9-7ubuntu8.2

libmagick++-6.q16-5v5 8:6.8.9.9-7ubuntu8.2

libmagickcore-6.q16-2 8:6.8.9.9-7ubuntu8.2

libmagickcore-6.q16-2-extra 8:6.8.9.9-7ubuntu8.2



Ubuntu 16.04 LTS:

imagemagick 8:6.8.9.9-7ubuntu5.3

imagemagick-6.q16 8:6.8.9.9-7ubuntu5.3

libmagick++-6.q16-5v5 8:6.8.9.9-7ubuntu5.3

libmagickcore-6.q16-2 8:6.8.9.9-7ubuntu5.3

libmagickcore-6.q16-2-extra 8:6.8.9.9-7ubuntu5.3



Ubuntu 14.04 LTS:

imagemagick 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3

libmagick++5 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3

libmagickcore5 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3

libmagickcore5-extra 8:6.7.7.10-6ubuntu3.3



Ubuntu 12.04 LTS:

imagemagick 8:6.6.9.7-5ubuntu3.6

libmagick++4 8:6.6.9.7-5ubuntu3.6

libmagickcore4 8:6.6.9.7-5ubuntu3.6

libmagickcore4-extra 8:6.6.9.7-5ubuntu3.6



In general, a standard system update will make all the necessary changes.



References:

http://www.ubuntu.com/usn/usn-3142-1

CVE-2016-7799, CVE-2016-7906, CVE-2016-8677, CVE-2016-8862,

CVE-2016-9556



Package Information:

https://launchpad.net/ubuntu/+source/imagemagick/8:6.8.9.9-7ubuntu8.2

https://launchpad.net/ubuntu/+source/imagemagick/8:6.8.9.9-7ubuntu5.3

https://launchpad.net/ubuntu/+source/imagemagick/8:6.7.7.10-6ubuntu3.3

https://launchpad.net/ubuntu/+source/imagemagick/8:6.6.9.7-5ubuntu3.6







