Sicherheit: Zwei Probleme in sudo

=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: sudo security update

Advisory ID: RHSA-2016:2872-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2872.html

Issue date: 2016-12-06

CVE Names: CVE-2016-7032 CVE-2016-7076

=====================================================================



1. Summary:



An update for sudo is now available for Red Hat Enterprise Linux 6 and Red

Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6) - i386, ppc64, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6) - i386, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



The sudo packages contain the sudo utility which allows system

administrators to provide certain users with the permission to execute

privileged commands, which are used for system management purposes, without

having to log in as root.



Security Fix(es):



* It was discovered that the sudo noexec restriction could have been

bypassed if application run via sudo executed system(), popen(), or

wordexp() C library functions with a user supplied argument. A local user

permitted to run such application via sudo with noexec restriction could

use these flaws to execute arbitrary commands with elevated privileges.

(CVE-2016-7032, CVE-2016-7076)



These issues were discovered by Florian Weimer (Red Hat).



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1372830 - CVE-2016-7032 sudo: noexec bypass via system() and popen()

1384982 - CVE-2016-7076 sudo: noexec bypass via wordexp()



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 6):



Source:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.src.rpm



i386:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Desktop Optional (v. 6):



i386:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node (v. 6):



Source:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.src.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux HPC Node Optional (v. 6):



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 6):



Source:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.src.rpm



i386:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



ppc64:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.ppc64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.ppc64.rpm



s390x:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.s390x.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.s390x.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 6):



i386:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



ppc64:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.ppc.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.ppc64.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.ppc.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.ppc64.rpm



s390x:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.s390.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.s390x.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.s390.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.s390x.rpm



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 6):



Source:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.src.rpm



i386:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 6):



i386:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p3-25.el6_8.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.src.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.src.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.src.rpm



aarch64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.aarch64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.aarch64.rpm



ppc64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64.rpm



ppc64le:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64le.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64le.rpm



s390x:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.s390x.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.s390x.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



aarch64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.aarch64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.aarch64.rpm



ppc64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.ppc.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64.rpm



ppc64le:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64le.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.ppc64le.rpm



s390x:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.s390.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.s390x.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.s390.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.s390x.rpm



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.src.rpm



x86_64:

sudo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



x86_64:

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-debuginfo-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.i686.rpm

sudo-devel-1.8.6p7-21.el7_3.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-7032

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-7076

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2016 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFYRqaEXlSAg2UNWIIRAim8AJ911lHOJS+wAeB6J6uUKy67M+1j7QCaA+Bl

WHJJ934ZNL7OsDrkaY4y5QE=

=MFFg

-----END PGP SIGNATURE-----





