Sicherheit: Mehrere Probleme in Apache Tomcat

SUSE Security Update: Security update for tomcat

Announcement ID: SUSE-SU-2016:3079-1

Rating: important

References: #1002639 #1004728 #1007853 #1007854 #1007855

#1007857 #1007858 #1010893 #1011805 #1011812

#974407

Cross-References: CVE-2016-0762 CVE-2016-5018 CVE-2016-6794

CVE-2016-6796 CVE-2016-6797 CVE-2016-6816

CVE-2016-8735

Affected Products:

SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1

An update that solves 7 vulnerabilities and has four fixes

is now available.



Description:





This update for Tomcat provides the following fixes:



Feature changes:



The embedded Apache Commons DBCP component was updated to version 2.0.

(bsc#1010893 fate#321029)



Security fixes:

- CVE-2016-0762: Realm Timing Attack (bsc#1007854)

- CVE-2016-5018: Security Manager Bypass (bsc#1007855)

- CVE-2016-6794: System Property Disclosure (bsc#1007857)

- CVE-2016-6796: Manager Bypass (bsc#1007858)

- CVE-2016-6797: Unrestricted Access to Global Resources (bsc#1007853)

- CVE-2016-8735: Remote code execution vulnerability in

JmxRemoteLifecycleListener (bsc#1011805)

- CVE-2016-6816: HTTP Request smuggling vulnerability due to permitting

invalid character in HTTP requests (bsc#1011812)



Bugs fixed:

- Fixed StringIndexOutOfBoundsException in WebAppClassLoaderBase.filter().

(bsc#974407)

- Fixed a deployment error in the examples webapp by changing the

context.xml format to the new one introduced by Tomcat 8. (bsc#1004728)

- Enabled optional setenv.sh script. See section '(3.4) Using the

"setenv"

script' in http://tomcat.apache.org/tomcat-8.0-doc/RUNNING.txt.

(bsc#1002639)

- Fixed regression caused by CVE-2016-6816.





Patch Instructions:



To install this SUSE Security Update use YaST online_update.

Alternatively you can run the command listed for your product:



- SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1:



zypper in -t patch SUSE-SLE-SERVER-12-SP1-2016-1791=1



To bring your system up-to-date, use "zypper patch".





Package List:



- SUSE Linux Enterprise Server 12-SP1 (noarch):



tomcat-8.0.32-10.13.2

tomcat-admin-webapps-8.0.32-10.13.2

tomcat-docs-webapp-8.0.32-10.13.2

tomcat-el-3_0-api-8.0.32-10.13.2

tomcat-javadoc-8.0.32-10.13.2

tomcat-jsp-2_3-api-8.0.32-10.13.2

tomcat-lib-8.0.32-10.13.2

tomcat-servlet-3_1-api-8.0.32-10.13.2

tomcat-webapps-8.0.32-10.13.2





