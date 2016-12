Sicherheit: Ausführen von Code mit höheren Privilegien in Linux

openSUSE Security Update: Security update for the Linux Kernel

Announcement ID: openSUSE-SU-2016:3085-1

Rating: important

References: #1003606 #1006827 #1008557 #1011913 #1013001

#1013604 #1014120 #981825

Cross-References: CVE-2016-9576

Affected Products:

openSUSE Leap 42.2

An update that solves one vulnerability and has 7 fixes is

now available.



The openSUSE 14.2 kernel was updated to receive various security and

bugfixes.



The following security bugs were fixed:



- CVE-2016-9576: A use-after-free vulnerability in the SCSI generic driver

allows users with write access to /dev/sg* or /dev/bsg* to elevate their

privileges (bsc#1013604).



The following non-security bugs were fixed:



- 8250_pci: Fix potential use-after-free in error path (bsc#1013001).

- block_dev: do not test bdev->bd_contains when it is not stable

(bsc#1008557).

- drm/i915/vlv: Disable HPD in valleyview_crt_detect_hotplug()

(bsc#1014120).

- drm/i915/vlv: Make intel_crt_reset() per-encoder (bsc#1014120).

- drm/i915/vlv: Reset the ADPA in vlv_display_power_well_init()

(bsc#1014120).

- drm/i915: Enable polling when we do not have hpd (bsc#1014120).

- i2c: designware-baytrail: Add support for cherrytrail (bsc#1011913).

- i2c: designware-baytrail: Pass dw_i2c_dev into helper functions

(bsc#1011913).

- i2c: designware: Prevent runtime suspend during adapter registration

(bsc#1011913).

- i2c: designware: Use transfer timeout from ioctl I2C_TIMEOUT

(bsc#1011913).

- i2c: designware: retry transfer on transient failure (bsc#1011913).

- powerpc/xmon: Add xmon command to dump process/task similar to ps(1)

(fate#322020).

- sched/fair: Fix incorrect task group ->load_avg (bsc#981825).

- serial: 8250_pci: Detach low-level driver during PCI error recovery

(bsc#1013001).

- target: fix tcm_rbd_gen_it_nexus for emulated XCOPY state (bsc#1003606).

- x86/PCI: VMD: Synchronize with RCU freeing MSI IRQ descs (bsc#1006827).





Patch Instructions:



To install this openSUSE Security Update use YaST online_update.

Alternatively you can run the command listed for your product:



- openSUSE Leap 42.2:



zypper in -t patch openSUSE-2016-1438=1



To bring your system up-to-date, use "zypper patch".





Package List:



- openSUSE Leap 42.2 (x86_64):



kernel-debug-4.4.36-8.1

kernel-debug-base-4.4.36-8.1

kernel-debug-base-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-debug-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-debug-debugsource-4.4.36-8.1

kernel-debug-devel-4.4.36-8.1

kernel-debug-devel-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-default-4.4.36-8.1

kernel-default-base-4.4.36-8.1

kernel-default-base-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-default-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-default-debugsource-4.4.36-8.1

kernel-default-devel-4.4.36-8.1

kernel-obs-build-4.4.36-8.1

kernel-obs-build-debugsource-4.4.36-8.1

kernel-obs-qa-4.4.36-8.1

kernel-syms-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-base-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-base-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-debuginfo-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-debugsource-4.4.36-8.1

kernel-vanilla-devel-4.4.36-8.1



- openSUSE Leap 42.2 (noarch):



kernel-devel-4.4.36-8.1

kernel-docs-4.4.36-8.2

kernel-docs-html-4.4.36-8.2

kernel-docs-pdf-4.4.36-8.2

kernel-macros-4.4.36-8.1

kernel-source-4.4.36-8.1

kernel-source-vanilla-4.4.36-8.1





References:



https://www.suse.com/security/cve/CVE-2016-9576.html

https://bugzilla.suse.com/1003606

https://bugzilla.suse.com/1006827

https://bugzilla.suse.com/1008557

https://bugzilla.suse.com/1011913

https://bugzilla.suse.com/1013001

https://bugzilla.suse.com/1013604

https://bugzilla.suse.com/1014120

https://bugzilla.suse.com/981825



