Sicherheit: Mehrere Probleme in WebKitGTK+

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201612-41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://security.gentoo.org/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Severity: Normal

Title: WebKitGTK+: Multiple vulnerabilities

Date: December 13, 2016

Bugs: #543650, #570034, #573656, #577068

ID: 201612-41



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Synopsis

========



Multiple vulnerabilities have been found in WebKitGTK+, the worst of

which may allow execution of arbitrary code.



Background

==========



WebKitGTK+ is a full-featured port of the WebKit rendering engine,

suitable for projects requiring any kind of web integration, from

hybrid HTML/CSS applications to full-fledged web browsers. It offers

WebKit’s full functionality and is useful in a wide range of systems

from desktop computers to embedded systems like phones, tablets, and

televisions. WebKitGTK+ is made by a lively community of developers and

designers, who hope to bring the web platform to everyone. It’s the

official web engine of the GNOME platform and is used in browsers such

as Epiphany and Midori.



Affected packages

=================



-------------------------------------------------------------------

Package / Vulnerable / Unaffected

-------------------------------------------------------------------

1 net-libs/webkit-gtk < 2.4.10-r200 >= 2.4.10-r200



Description

===========



Multiple vulnerabilities have been discovered in WebKitGTK+. Please

review the CVE identifiers referenced below for details.



Impact

======



A remote attacker can use multiple vectors to execute arbitrary code or

cause a Denial of Service condition.



Workaround

==========



There is no known workaround at this time.



Resolution

==========



All WebKitGTK+ users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=net-libs/webkit-gtk-2.4.10-r200"



References

==========



[ 1 ] CVE-2014-1748

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-1748

[ 2 ] CVE-2014-3192

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-3192

[ 3 ] CVE-2014-4409

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4409

[ 4 ] CVE-2014-4410

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4410

[ 5 ] CVE-2014-4411

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4411

[ 6 ] CVE-2014-4412

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4412

[ 7 ] CVE-2014-4413

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4413

[ 8 ] CVE-2014-4414

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4414

[ 9 ] CVE-2014-4452

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4452

[ 10 ] CVE-2014-4459

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4459

[ 11 ] CVE-2014-4465

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4465

[ 12 ] CVE-2014-4466

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4466

[ 13 ] CVE-2014-4468

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4468

[ 14 ] CVE-2014-4469

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4469

[ 15 ] CVE-2014-4470

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4470

[ 16 ] CVE-2014-4471

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4471

[ 17 ] CVE-2014-4472

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4472

[ 18 ] CVE-2014-4473

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4473

[ 19 ] CVE-2014-4474

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4474

[ 20 ] CVE-2014-4475

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4475

[ 21 ] CVE-2014-4476

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4476

[ 22 ] CVE-2014-4477

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4477

[ 23 ] CVE-2014-4479

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4479

[ 24 ] CVE-2015-1068

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1068

[ 25 ] CVE-2015-1069

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1069

[ 26 ] CVE-2015-1070

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1070

[ 27 ] CVE-2015-1071

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1071

[ 28 ] CVE-2015-1072

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1072

[ 29 ] CVE-2015-1073

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1073

[ 30 ] CVE-2015-1074

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1074

[ 31 ] CVE-2015-1075

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1075

[ 32 ] CVE-2015-1076

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1076

[ 33 ] CVE-2015-1077

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1077

[ 34 ] CVE-2015-1080

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1080

[ 35 ] CVE-2015-1081

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1081

[ 36 ] CVE-2015-1082

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1082

[ 37 ] CVE-2015-1083

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1083

[ 38 ] CVE-2015-1084

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1084

[ 39 ] CVE-2015-1119

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1119

[ 40 ] CVE-2015-1120

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1120

[ 41 ] CVE-2015-1121

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1121

[ 42 ] CVE-2015-1122

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1122

[ 43 ] CVE-2015-1124

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1124

[ 44 ] CVE-2015-1126

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1126

[ 45 ] CVE-2015-1127

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1127

[ 46 ] CVE-2015-1152

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1152

[ 47 ] CVE-2015-1153

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1153

[ 48 ] CVE-2015-1154

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1154

[ 49 ] CVE-2015-1155

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1155

[ 50 ] CVE-2015-1156

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-1156

[ 51 ] CVE-2015-2330

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-2330

[ 52 ] CVE-2015-3658

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3658

[ 53 ] CVE-2015-3659

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3659

[ 54 ] CVE-2015-3660

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3660

[ 55 ] CVE-2015-3727

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3727

[ 56 ] CVE-2015-3730

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3730

[ 57 ] CVE-2015-3731

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3731

[ 58 ] CVE-2015-3732

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3732

[ 59 ] CVE-2015-3733

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3733

[ 60 ] CVE-2015-3734

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3734

[ 61 ] CVE-2015-3735

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3735

[ 62 ] CVE-2015-3736

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3736

[ 63 ] CVE-2015-3737

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3737

[ 64 ] CVE-2015-3738

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3738

[ 65 ] CVE-2015-3739

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3739

[ 66 ] CVE-2015-3740

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3740

[ 67 ] CVE-2015-3741

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3741

[ 68 ] CVE-2015-3742

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3742

[ 69 ] CVE-2015-3743

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3743

[ 70 ] CVE-2015-3744

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3744

[ 71 ] CVE-2015-3745

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3745

[ 72 ] CVE-2015-3746

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3746

[ 73 ] CVE-2015-3747

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3747

[ 74 ] CVE-2015-3748

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3748

[ 75 ] CVE-2015-3749

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3749

[ 76 ] CVE-2015-3750

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3750

[ 77 ] CVE-2015-3751

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3751

[ 78 ] CVE-2015-3752

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3752

[ 79 ] CVE-2015-3753

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3753

[ 80 ] CVE-2015-3754

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3754

[ 81 ] CVE-2015-3755

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-3755

[ 82 ] CVE-2015-5788

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5788

[ 83 ] CVE-2015-5789

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5789

[ 84 ] CVE-2015-5790

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5790

[ 85 ] CVE-2015-5791

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5791

[ 86 ] CVE-2015-5792

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5792

[ 87 ] CVE-2015-5793

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5793

[ 88 ] CVE-2015-5794

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5794

[ 89 ] CVE-2015-5795

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5795

[ 90 ] CVE-2015-5797

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5797

[ 91 ] CVE-2015-5798

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5798

[ 92 ] CVE-2015-5799

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5799

[ 93 ] CVE-2015-5800

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5800

[ 94 ] CVE-2015-5801

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5801

[ 95 ] CVE-2015-5802

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5802

[ 96 ] CVE-2015-5803

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5803

[ 97 ] CVE-2015-5804

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5804

[ 98 ] CVE-2015-5805

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5805

[ 99 ] CVE-2015-5806

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5806

[ 100 ] CVE-2015-5807

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5807

[ 101 ] CVE-2015-5809

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5809

[ 102 ] CVE-2015-5810

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5810

[ 103 ] CVE-2015-5811

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5811

[ 104 ] CVE-2015-5812

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5812

[ 105 ] CVE-2015-5813

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5813

[ 106 ] CVE-2015-5814

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5814

[ 107 ] CVE-2015-5815

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5815

[ 108 ] CVE-2015-5816

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5816

[ 109 ] CVE-2015-5817

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5817

[ 110 ] CVE-2015-5818

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5818

[ 111 ] CVE-2015-5819

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5819

[ 112 ] CVE-2015-5822

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5822

[ 113 ] CVE-2015-5823

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5823

[ 114 ] CVE-2015-5825

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5825

[ 115 ] CVE-2015-5826

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5826

[ 116 ] CVE-2015-5827

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5827

[ 117 ] CVE-2015-5828

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5828

[ 118 ] CVE-2015-5928

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5928

[ 119 ] CVE-2015-5929

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5929

[ 120 ] CVE-2015-5930

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5930

[ 121 ] CVE-2015-5931

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-5931

[ 122 ] CVE-2015-7002

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7002

[ 123 ] CVE-2015-7012

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7012

[ 124 ] CVE-2015-7013

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7013

[ 125 ] CVE-2015-7014

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7014

[ 126 ] CVE-2015-7048

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7048

[ 127 ] CVE-2015-7095

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7095

[ 128 ] CVE-2015-7096

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7096

[ 129 ] CVE-2015-7097

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7097

[ 130 ] CVE-2015-7098

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7098

[ 131 ] CVE-2015-7099

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7099

[ 132 ] CVE-2015-7100

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7100

[ 133 ] CVE-2015-7102

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7102

[ 134 ] CVE-2015-7103

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7103

[ 135 ] CVE-2015-7104

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2015-7104

[ 136 ] CVE-2016-1723

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1723

[ 137 ] CVE-2016-1724

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1724

[ 138 ] CVE-2016-1725

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1725

[ 139 ] CVE-2016-1726

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1726

[ 140 ] CVE-2016-1727

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1727

[ 141 ] CVE-2016-1728

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1728



Availability

============



This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201612-41



Concerns?

=========



Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

=======



Copyright 2016 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





