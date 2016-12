Sicherheit: Mehrere Probleme in WebKitGTK+

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gentoo Linux Security Advisory [ERRATA UPDATE] GLSA 201612-41

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://security.gentoo.org/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Severity: Normal

Title: WebKitGTK+: Multiple vulnerabilities

Date: December 13, 2016

Bugs: #570034

ID: 201612-41



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Errata

======



The original GLSA contained additional bugs and CVEs which did not

pertain to the affected package versions listed.



The corrected sections appear below and in the "Bugs" listed above.



Synopsis

========



Multiple vulnerabilities have been found in WebKitGTK+, the worst of

which may allow execution of arbitrary code.



Background

==========



WebKitGTK+ is a full-featured port of the WebKit rendering engine,

suitable for projects requiring any kind of web integration, from

hybrid HTML/CSS applications to full-fledged web browsers. It offers

WebKit’s full functionality and is useful in a wide range of systems

from desktop computers to embedded systems like phones, tablets, and

televisions. WebKitGTK+ is made by a lively community of developers and

designers, who hope to bring the web platform to everyone. It’s the

official web engine of the GNOME platform and is used in browsers such

as Epiphany and Midori.



Affected packages

=================



-------------------------------------------------------------------

Package / Vulnerable / Unaffected

-------------------------------------------------------------------

1 net-libs/webkit-gtk < 2.4.10-r200 >= 2.4.10-r200



Description

===========



Multiple vulnerabilities have been discovered in WebKitGTK+. Please

review the CVE identifiers referenced below for details.



Impact

======



A remote attacker can use multiple vectors to execute arbitrary code or

cause a Denial of Service condition.



Workaround

==========



There is no known workaround at this time.



Resolution

==========



All WebKitGTK+ users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot -v ">=net-libs/webkit-gtk-2.4.10-r200"



References

==========



[ 1 ] CVE-2014-4412

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4412

[ 2 ] CVE-2014-4413

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4413

[ 3 ] CVE-2014-4414

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2014-4414



Availability

============



This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201612-41



Concerns?

=========



Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

=======



Copyright 2016 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5



