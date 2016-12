Sicherheit: Ausführen beliebiger Kommandos in Linux

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: kernel security and bug fix update

Advisory ID: RHSA-2016:2962-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2962.html

Issue date: 2016-12-20

CVE Names: CVE-2016-7117

=====================================================================



1. Summary:



An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 5.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server) - i386, ia64, noarch, ppc, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client) - i386, noarch, x86_64



3. Description:



The kernel packages contain the Linux kernel, the core of any Linux

operating system.



Security Fix(es):



* A use-after-free vulnerability was found in the kernels socket recvmmsg

subsystem. This may allows remote attackers to corrupt memory and may allow

execution of arbitrary code. This corruption takes place during the error

handling routines within __sys_recvmmsg() function. (CVE-2016-7117,

Important)



Bug Fix(es):



* Previously, guest virtual machines (VMs) on a Hyper-V server cluster got

in some cases rebooted during the graceful node failover test, because the

host kept sending heartbeat packets independently of guests responding to

them. This update fixes the bug by properly responding to all the heartbeat

messages in the queue, even if they are pending. As a result, guest VMs no

longer get rebooted under the described circumstances. (BZ#1391167)



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



The system must be rebooted for this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1382268 - CVE-2016-7117 kernel: Use-after-free in the recvmmsg exit path



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Desktop (v. 5 client):



Source:

kernel-2.6.18-417.el5.src.rpm



i386:

kernel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.i386.rpm

kernel-xen-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-xen-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm



noarch:

kernel-doc-2.6.18-417.el5.noarch.rpm



x86_64:

kernel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux (v. 5 server):



Source:

kernel-2.6.18-417.el5.src.rpm



i386:

kernel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-PAE-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.i386.rpm

kernel-xen-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-xen-debuginfo-2.6.18-417.el5.i686.rpm

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm



ia64:

kernel-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-xen-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-xen-debuginfo-2.6.18-417.el5.ia64.rpm

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.ia64.rpm



noarch:

kernel-doc-2.6.18-417.el5.noarch.rpm



ppc:

kernel-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.ppc.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-kdump-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-kdump-debuginfo-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm

kernel-kdump-devel-2.6.18-417.el5.ppc64.rpm



s390x:

kernel-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-kdump-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-kdump-debuginfo-2.6.18-417.el5.s390x.rpm

kernel-kdump-devel-2.6.18-417.el5.s390x.rpm



x86_64:

kernel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-headers-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-debuginfo-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-7117

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2016 Red Hat, Inc.

