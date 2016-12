Sicherheit: Ausführen von Code mit höheren Privilegien in Xen

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2963 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2963.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

2f13f1c8b55429e9ed1e4652cbcdf32f10b611fe329e7d5e8722bf4183cc6e55

xen-3.0.3-148.el5_11.i386.rpm

b4628bbdf7ce77a94d18412ba19e40da9b52a8ccd7358242f613cb125e4d5dde

xen-devel-3.0.3-148.el5_11.i386.rpm

6676dc198f1e20aaf3022ba7febc18e618538b7d61f1d7554e5154741ab8e86e

xen-libs-3.0.3-148.el5_11.i386.rpm



x86_64:

7aebf9aa212e6289f89e28d9575a1ec83b319206d0ddda050f721fe19f1c0c04

xen-3.0.3-148.el5_11.x86_64.rpm

b4628bbdf7ce77a94d18412ba19e40da9b52a8ccd7358242f613cb125e4d5dde

xen-devel-3.0.3-148.el5_11.i386.rpm

10e915469aeaa3b177e939522cfe6c7ad8e4a3a90e2d2403b958f55798269a06

xen-devel-3.0.3-148.el5_11.x86_64.rpm

6676dc198f1e20aaf3022ba7febc18e618538b7d61f1d7554e5154741ab8e86e

xen-libs-3.0.3-148.el5_11.i386.rpm

10711bb93f87c94e0933c5ad0f468f162471d4104b499bffe1313bb344ecdbb7

xen-libs-3.0.3-148.el5_11.x86_64.rpm



Source:

e09c3f66be0c6abb4935124d828bc50b256215451fcb3d9f673d790f298f2701

xen-3.0.3-148.el5_11.src.rpm







