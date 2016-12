Sicherheit: Ausführen beliebiger Kommandos in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2962 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2962.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

5d69404633f8d2f60fc0e7d1a40ced26d37aa6c866da3ef1751ef82e389f7559

kernel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

1d6969390c8c5db3f957d8960f5f4cd6877c0972121876837d0a2e3a04c8d6c9

kernel-debug-2.6.18-417.el5.i686.rpm

ef7d5666bcfd989c9a6dd89da70bf8559596d9623e192acce921f0588b30a15d

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

b90d63c5ec0525016b0de727badee246b4eb3f58fb65d7789f722eab46c12d4d

kernel-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

c3121e0532cb3333c202c7c904089a431e4cc5d40212ea3c98ec1d53f66e38c3

kernel-doc-2.6.18-417.el5.noarch.rpm

a398a0c9b51012edbbb81ed99fad1240cf894fcb15e9b94dc4a0f6720fbb837c

kernel-headers-2.6.18-417.el5.i386.rpm

fe825154419eeea085da0bfbbd088fca9422a32ba5cdafb5b53a723dc2d2804d

kernel-PAE-2.6.18-417.el5.i686.rpm

8f3f08be4c169e44c76a8307d21b52bd75b0f40fd5e4e35dc22a9547fc370250

kernel-PAE-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm

acfe2b503ffcf5fb99b25f38ece409b7b855de03bae5213e6ed303c977f66c67

kernel-xen-2.6.18-417.el5.i686.rpm

5ca41d3cfa9d440176099dcbf7e71671e38905bad6294d08b145327bfea98a0a

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.i686.rpm



x86_64:

0b49bdc656d4fa588bffb2a08db1f957218404a60330612637d977447fba543b

kernel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

5c8630c73e0184d846cc1351acd49243c4fc705b6fb469e4c378db4a5ddf217c

kernel-debug-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

b11bad75570b914c42e5b975b6305c8d2b7c433e3ed88e5008c54993541f0539

kernel-debug-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

5a7631636c1117d114706d767c7fbef1f4254716df96455cc16570212d8a5f0d

kernel-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

c3121e0532cb3333c202c7c904089a431e4cc5d40212ea3c98ec1d53f66e38c3

kernel-doc-2.6.18-417.el5.noarch.rpm

4a97652b4e507aa3b06a742b88a10f0de6aae540a33ba7f1ca3adfce40a3978c

kernel-headers-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

02df536f2152ce88bd30a43ebe2abd6111461d6120803670a188cd8b6522dfd5

kernel-xen-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm

5998dfa81bc41200a4562c587f7b21b7a7f2ea421c928b9629ce32891ea79c72

kernel-xen-devel-2.6.18-417.el5.x86_64.rpm



Source:

7c1e80ff58a493f262c48dc80ba53d3276064ab22b5a9eb4e02713a3107d25c0

kernel-2.6.18-417.el5.src.rpm







