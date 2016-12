Sicherheit: Ausführen beliebiger Kommandos in vim

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2972 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2972.html



i386:

b01b15ec916cbb7acfb4dae1d00536e3bd5454399fbc09882fb44c34ca59b6d8

vim-common-7.4.629-5.el6_8.1.i686.rpm

3a060bda378da2b2af4b315930c8ce0213e87ec029a30073925ede9cc971c1e6

vim-enhanced-7.4.629-5.el6_8.1.i686.rpm

595d628db770c874ea7619800c19d30932ff65ab01297acd7545318ccb9ba4b5

vim-filesystem-7.4.629-5.el6_8.1.i686.rpm

87ce30cd3daf01ec59d7045806fa2922e1ef7aed3930053194bbdc113cc5cb36

vim-minimal-7.4.629-5.el6_8.1.i686.rpm

e8611c3461d8123d85487f7df569781a4653d361fb885d7a47763cce16613f82

vim-X11-7.4.629-5.el6_8.1.i686.rpm



x86_64:

cd20302f10166fda6893127fe11a31dfa90bee983d301e4a34a2b294d5d26b20

vim-common-7.4.629-5.el6_8.1.x86_64.rpm

4afc6bd8769e45f9ac7fb28a3fd8e8b00f957cb3b447786ff7fd996fe78dafa9

vim-enhanced-7.4.629-5.el6_8.1.x86_64.rpm

75cde310d030f1f537c54dcfa09511659f16c7ae2410aa3afe71bca800efc57d

vim-filesystem-7.4.629-5.el6_8.1.x86_64.rpm

f54c01ffaef043bcd108dd4bed4ba2dab7f36310d89ea8de3b200bd67b3a5826

vim-minimal-7.4.629-5.el6_8.1.x86_64.rpm

4704bc2cd890e12b96b6cea6f67994e494245eb83ec8632961a46da52ef0228d

vim-X11-7.4.629-5.el6_8.1.x86_64.rpm



Source:

af0c0e885b4818927369afb5a33b62c8131b792733c39d5679aca4a625ca44ca

vim-7.4.629-5.el6_8.1.src.rpm







