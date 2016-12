Sicherheit: Zwei Probleme in gstreamer-plugins-bad-free

CentOS Errata and Security Advisory 2016:2974 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2016-2974.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

134c13f30ed4597dd42f5e5b917dfd365d7c8b43c7b1afa956c5e421506ac53a

gstreamer-plugins-bad-free-0.10.19-5.el6_8.i686.rpm

768a9b4e37d55a1a9c0d0369b14158a6cd0da550419af5598604f029e1825b8d

gstreamer-plugins-bad-free-devel-0.10.19-5.el6_8.i686.rpm

db17e69599d5286b5d95a6051602e85f304eeba90d8392bd1c57abfac5698cac

gstreamer-plugins-bad-free-devel-docs-0.10.19-5.el6_8.i686.rpm

49436aa5b15d337eedff3c6d53b1a64d6581fd9b5c025315311f5ec22730176d

gstreamer-plugins-bad-free-extras-0.10.19-5.el6_8.i686.rpm



x86_64:

773d8ca3084576493db216eecf93e7fb612ed66c8b0a5e31016ba376423c1582

gstreamer-plugins-bad-free-0.10.19-5.el6_8.x86_64.rpm

0c484310f2d12f27e78adba4970d403d8773e78c92667f2a1698d5e9b3d6eccd

gstreamer-plugins-bad-free-devel-0.10.19-5.el6_8.x86_64.rpm

b17cc0700bda8b607a87612f3d30ca971e6f0a3d16976bac0cc3de0a410719aa

gstreamer-plugins-bad-free-devel-docs-0.10.19-5.el6_8.x86_64.rpm

85f29473f691ccea8bdf506fefbe57dae053013de0f2459915bf6e199935790c

gstreamer-plugins-bad-free-extras-0.10.19-5.el6_8.x86_64.rpm



Source:

b6f8449eb86454b85bd84c2ff7bdcd651e7765b754e36609b5e1eb98ca738190

gstreamer-plugins-bad-free-0.10.19-5.el6_8.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



