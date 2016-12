Sicherheit: Preisgabe von Informationen in exim

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Debian Security Advisory DSA-3747-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Salvatore Bonaccorso

December 25, 2016 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : exim4

CVE ID : CVE-2016-9963



Bjoern Jacke discovered that Exim, Debian's default mail transfer agent,

may leak the private DKIM signing key to the log files if specific

configuration options are met.



For the stable distribution (jessie), this problem has been fixed in

version 4.84.2-2+deb8u2.



We recommend that you upgrade your exim4 packages.



