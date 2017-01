This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201701-08

https://security.gentoo.org/

Severity: Normal

Title: w3m: Multiple vulnerabilities

Date: January 01, 2017

Bugs: #579312, #600176

ID: 201701-08



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been found in w3m, the worst of which

could lead to the execution of arbitrary code.



Background

w3m is a text based WWW browser.



Affected packages

1 www-client/w3m < 0.5.3-r9 >= 0.5.3-r9



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in w3m. Please review the

CVE identifiers referenced below for details.



Impact

A remote attacker could execute arbitrary code with the privileges of

the process or cause a Denial of Service condition via a maliciously

crafted HTML file.



Workaround

There is no known workaround at this time.



Resolution

All w3m users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=www-client/w3m-0.5.3-r9"



References

Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201701-08



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





