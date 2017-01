Sicherheit: Zwei Probleme in IPA

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: ipa security update

Advisory ID: RHSA-2017:0001-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0001.html

Issue date: 2017-01-02

CVE Names: CVE-2016-7030 CVE-2016-9575

=====================================================================



1. Summary:



An update for ipa is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, noarch, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64



3. Description:



Red Hat Identity Management (IdM) is a centralized authentication, identity

management, and authorization solution for both traditional and cloud-based

enterprise environments.



Security Fix(es):



* It was discovered that the default IdM password policies that lock out

accounts after a certain number of failed login attempts were also applied

to host and service accounts. A remote unauthenticated user could use this

flaw to cause a denial of service attack against kerberized services.

(CVE-2016-7030)



* It was found that IdM's certprofile-mod command did not properly check

the user's permissions while modifying certificate profiles. An

authenticated, unprivileged attacker could use this flaw to modify profiles

to issue certificates with arbitrary naming or key usage information and

subsequently use such certificates for other attacks. (CVE-2016-9575)



The CVE-2016-7030 issue was discovered by Petr Spacek (Red Hat) and the

CVE-2016-9575 issue was discovered by Liam Campbell (Red Hat).



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1370493 - CVE-2016-7030 ipa: DoS attack against kerberized services by abusing

password policy

1395311 - CVE-2016-9575 ipa: Insufficient permission check in certprofile-mod



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

ipa-4.4.0-14.el7_3.1.1.src.rpm



noarch:

ipa-client-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-python-compat-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaclient-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipalib-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



x86_64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



noarch:

ipa-admintools-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-dns-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaserver-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



x86_64:

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-trust-ad-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

ipa-4.4.0-14.el7_3.1.1.src.rpm



noarch:

ipa-client-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-python-compat-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaclient-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipalib-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



x86_64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



noarch:

ipa-admintools-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-dns-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaserver-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



x86_64:

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-trust-ad-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

ipa-4.4.0-14.el7_3.1.1.src.rpm



aarch64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.aarch64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.aarch64.rpm



noarch:

ipa-admintools-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-client-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-python-compat-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-dns-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaclient-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipalib-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaserver-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



ppc64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.ppc64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.ppc64.rpm



ppc64le:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.ppc64le.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.ppc64le.rpm



s390x:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.s390x.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.s390x.rpm



x86_64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-trust-ad-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

ipa-4.4.0-14.el7_3.1.1.src.rpm



noarch:

ipa-admintools-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-client-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-python-compat-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-common-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

ipa-server-dns-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaclient-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipalib-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm

python2-ipaserver-4.4.0-14.el7_3.1.1.noarch.rpm



x86_64:

ipa-client-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-debuginfo-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm

ipa-server-trust-ad-4.4.0-14.el7_3.1.1.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-7030

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-9575

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

