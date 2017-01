Sicherheit: Zwei Probleme in IPA

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0001 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0001.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

dc28c95448c5a8315f1a6546daf679aa59e0679ec1b48bfba148627ea6f48ff6

ipa-admintools-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

dcc427dae0a08bcfa430c11ad0bdad58e3ae6083c92fea951c449ab0a533d5b9

ipa-client-4.4.0-14.el7.centos.1.1.x86_64.rpm

c056b04f8295d9f5a1cf64e71510061f6023ea2520ea3926ac0b2b927c8c2423

ipa-client-common-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

dbcb03c16f66ef6e9a41f2da063bce840b2f12e8ae3b26c460daa17916c2ab21

ipa-common-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

27810c01523855e3dba124e5ff55a366ede67429fe913ca2fc6cd0ff2eccf8bb

ipa-python-compat-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

f99350ed354fb88fbfa4e575af6795762e356a620f8ee802d1451b11e6d5f732

ipa-server-4.4.0-14.el7.centos.1.1.x86_64.rpm

10ddb20de8bfa614cc7d0b8de3a7be81f34886594b8e758f1bac1edc7833abf1

ipa-server-common-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

b2f39aab7979e39144e5debc15e53a42ca9b4ef11ed186e5ea8b2a63cc8a4590

ipa-server-dns-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

3639b9647258e46938d33ab87de9c830cff1aa766faa0e4239518d5096bb10eb

ipa-server-trust-ad-4.4.0-14.el7.centos.1.1.x86_64.rpm

47e2d338cc7bd469c0f4c977c6cc9135f2f14cc87c5ae727a44f0247971511b3

python2-ipaclient-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

c3c203f1c5b1e92abe93363613811c6a897d0e6cdcf524c482b328c1e778fd52

python2-ipalib-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm

4aa2f783fb152fd29501ead599b89d392f71f17e8c7e4b0fe118c8974349d475

python2-ipaserver-4.4.0-14.el7.centos.1.1.noarch.rpm



Source:

db7bb345ae00c474c7885fefe59f3d86e5641bb82acea48c803e21df1ed54edf

ipa-4.4.0-14.el7.centos.1.1.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce