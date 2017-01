Sicherheit: Mehrere Probleme in Ghostscript

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0013 Moderate



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0013.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

f7fbc15229c5174e7b109647986be6b59507b5206272f0ee4ae7c09c8a45d39f

ghostscript-9.07-20.el7_3.1.i686.rpm

3f19e6b7e56e128af4283d9fbf771cce4faeb8d68373f194f1603ccfcfb8c007

ghostscript-9.07-20.el7_3.1.x86_64.rpm

8e8ffffd7d90ead4c4fbb4c5981c208d31a17663e98d68dac8506a0f19a0cfc7

ghostscript-cups-9.07-20.el7_3.1.x86_64.rpm

4cfaec60746c560b410c0c142565e552901b31e1162e4fd931a95188745d3404

ghostscript-devel-9.07-20.el7_3.1.i686.rpm

481d904151f42d25f2ba85dff9edf3269a79b5ce5920ee23a2e53ab71ecce105

ghostscript-devel-9.07-20.el7_3.1.x86_64.rpm

be68ae75492a0a550ae9fc3a4cbd7de049a023009f4a5c7bafc935ca361cec07

ghostscript-doc-9.07-20.el7_3.1.noarch.rpm

d2806d687dc3e68f135f0583d9e5dfc44fb8c87aec3c2c1e91a641eade9b2801

ghostscript-gtk-9.07-20.el7_3.1.x86_64.rpm



Source:

3e4c0d68739b7bee6ecb4ea5fb145d5656cc275526e110e88ce9f48568691332

ghostscript-9.07-20.el7_3.1.src.rpm







--

Johnny Hughes

