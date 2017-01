Sicherheit: Mehrere Probleme in libtiff

This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201701-16

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://security.gentoo.org/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Severity: Normal

Title: libTIFF: Multiple vulnerabilities

Date: January 09, 2017

Bugs: #484542, #534108, #538318, #561880, #572876, #585274,

#585508, #599746

ID: 201701-16



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Synopsis

========



Multiple vulnerabilities have been found in libTIFF, the worst of which

may allow execution of arbitrary code.



Background

==========



The TIFF library contains encoding and decoding routines for the Tag

Image File Format. It is called by numerous programs, including GNOME

and KDE applications, to interpret TIFF images.



Affected packages

=================



-------------------------------------------------------------------

Package / Vulnerable / Unaffected

-------------------------------------------------------------------

1 media-libs/tiff < 4.0.7 >= 4.0.7



Description

===========



Multiple vulnerabilities have been discovered in libTIFF. Please review

the CVE identifier and bug reports referenced for details.



Impact

======



A remote attacker could entice a user to process a specially crafted

image file, possibly resulting in execution of arbitrary code with the

privileges of the process or a Denial of Service condition.



Workaround

==========



There is no known workaround at this time.



Resolution

==========



All libTIFF users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=media-libs/tiff-4.0.7"



References

==========



Availability

============



This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201701-16



Concerns?

=========



Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

=======



Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





