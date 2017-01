Sicherheit: Mehrere Probleme in irssi

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



[slackware-security] irssi (SSA:2017-011-03)



New irssi packages are available for Slackware 13.0, 13.1, 13.37, 14.0, 14.1,

14.2, and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/irssi-0.8.21-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

Fixed security issues that may result in a denial of service.

For more information, see:

https://irssi.org/security/irssi_sa_2017_01.txt

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5193

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5194

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5195

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5196

(* Security fix *)

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 13.0:

irssi-0.8.21-i486-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.0:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.0.txz



Updated package for Slackware 13.1:

irssi-0.8.21-i486-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.1:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.1.txz



Updated package for Slackware 13.37:

irssi-0.8.21-i486-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware x86_64 13.37:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.37.txz



Updated package for Slackware 14.0:

irssi-0.8.21-i486-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.0:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.0.txz



Updated package for Slackware 14.1:

irssi-0.8.21-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

irssi-0.8.21-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

irssi-0.8.21-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

irssi-0.8.21-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 13.0 package:

3eb33bcef230ccc5958a8dc8cba1c7fe irssi-0.8.21-i486-1_slack13.0.txz



Slackware x86_64 13.0 package:

1f0eb43111019eed5dd8c26cba61f574 irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.0.txz



Slackware 13.1 package:

28a2f2cd696ba6d5d920b4c189444a96 irssi-0.8.21-i486-1_slack13.1.txz



Slackware x86_64 13.1 package:

e2ea8f04f592693c85635e8a5fa3fb35 irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.1.txz



Slackware 13.37 package:

afb02c55f17e8b1bd477c8eb32899b8f irssi-0.8.21-i486-1_slack13.37.txz



Slackware x86_64 13.37 package:

45d8314a05f3838546613539c855d5c1 irssi-0.8.21-x86_64-1_slack13.37.txz



Slackware 14.0 package:

4edd1832ee0ed0f6792167d4fb4a430f irssi-0.8.21-i486-1_slack14.0.txz



Slackware x86_64 14.0 package:

d5171fc0d7fcd666a5fce9547a90820c irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.0.txz



Slackware 14.1 package:

4a771bf5c469748d3d44e7ce1666b151 irssi-0.8.21-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

590b48e4a00fe503ddd09ef3b2e2f7fe irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

76dee8927ed711fac7e0bbc43d024bc6 irssi-0.8.21-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

74230f8a454fb31a2274cbcf35b0ffe4 irssi-0.8.21-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

2e9dc25c963c965320f53eb191a82ae6 n/irssi-0.8.21-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

e23a3066d3eb811d6fa95a99011c939c n/irssi-0.8.21-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the package as root:

# upgradepkg irssi-0.8.21-i586-1_slack14.2.txz





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iEYEARECAAYFAlh22ZEACgkQakRjwEAQIjOxfACeMlCwk50kisazBzt+X0eubZG6

M1oAoIWYcwGx9uzQBt0TfwcF8LXm/Xfv

=cpKY

-----END PGP SIGNATURE-----