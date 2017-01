Sicherheit: Mehrere Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0036 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0036.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

b1639db83476da19278cf09b4c64551007c8ff9887da39680d723a2e4f4429b2

kernel-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

7c2fcce9141d8852fd5c76d5e2184e360f89abe2c7e8f9921591139a7c8b7720

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

917f51f55886b65b9dff976c1526c392532d3d8e28754690578b8d94c191e3f6

kernel-debug-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

6b49acfe41068529bd2d3a329ab974fd207f698e4a98b1aacae7a950c71bc82e

kernel-debug-devel-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

a2b3a42c8f685c1e02b007b7baf07b90abdb67f52ea30e2a7e414b28a0e6abeb

kernel-devel-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

61c70db2b6ad77e9cf415a94fbf9875386613d9fe1b3d2638be21455b7341543

kernel-doc-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

3a2023649ca1d5d935c99af74c0252578411307081bf5642377126960e54f353

kernel-firmware-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

04e35d5359f5d55146e5592de8886cc4018ef7435a5a752d8afd2ef053cf9b51

kernel-headers-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

3aff995eab072c1768c9e6225c456cf52bfa327fd35a5c4d543ed21d9a6d2eeb

perf-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

294aa4ed96ff8e8f7e6296178216b41f1c6bd517c0c4a6e2d58124d638f672c4

python-perf-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm



x86_64:

701352dd886a194189c798e81f4be26785c1ef095704cf7c50a2e37674dd69d6

kernel-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

7c2fcce9141d8852fd5c76d5e2184e360f89abe2c7e8f9921591139a7c8b7720

kernel-abi-whitelists-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

9c589ad5fa3a3fe9f9ab37597da617df1b0d06c60f770b66fc6cb4f8a6b113af

kernel-debug-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

6b49acfe41068529bd2d3a329ab974fd207f698e4a98b1aacae7a950c71bc82e

kernel-debug-devel-2.6.32-642.13.1.el6.i686.rpm

d0cff5b0279c7382df6dcd35f1ac88d96d726711f8c53f3e7d9c8ceb0aab5548

kernel-debug-devel-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

bfa09910d0b0eb05e7c3deb80835fc81d84511ff6e181bb405c1455f4f9e75f1

kernel-devel-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

61c70db2b6ad77e9cf415a94fbf9875386613d9fe1b3d2638be21455b7341543

kernel-doc-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

3a2023649ca1d5d935c99af74c0252578411307081bf5642377126960e54f353

kernel-firmware-2.6.32-642.13.1.el6.noarch.rpm

a747b9083d4fdfc36fafc0883f66a2cb71f56a270070600830910b43fb3e5512

kernel-headers-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

0f5deea250a271948911aafcbd0f891807ad31f35e3389041664c416b565e634

perf-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm

6a1a332f307da31d8abbae62ad27c6a9b47ddfc68354325f39af66a309b7255b

python-perf-2.6.32-642.13.1.el6.x86_64.rpm



Source:

a336f633c896b4811fab20c497977b1cb3f433d7931529c5efbef132a50fed42

kernel-2.6.32-642.13.1.el6.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce