Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0061 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0061.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

fbe38db21511356596f3fd2ec3c5a2f0437a88b44afb9672323e597ec82da6e5

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.i686.rpm

82c69fc5e016742123ef25bd30486282e1b53628134b97b6e003faa114a930bc

java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.i686.rpm

5bca48019a04e30d2e5f719939a0a50a56f1099d6147ee0082e7207cc7bd3831

java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.i686.rpm

616d8bb42341b341e847bd59e718f1898d5331dd2770a03a9728a98b2332abfc

java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.i686.rpm

1323f1aa427025b64cf885ec10240d1dcb41ab2b3a174886f9029b1e4dcd8ed6

java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.i686.rpm



x86_64:

0749f3374448f4b99b2fa76e643e524e34adfc5efda043c295d66470d45bb6d9

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.x86_64.rpm

e356aedbedb77ea8b2fa32a4a925cc16ed9891748f2fd7fb0240c783216f3196

java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.x86_64.rpm

bb420a9a9e5bec448673f0041fa60df6096e88c3bca572a566ec18881bd80bac

java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.x86_64.rpm

18c5454d485856965af6c95b9e2e313d18b55bfb85c28274538a0def04f1cbce

java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.x86_64.rpm

62a7f10b751a10de373db1749afae36632fe838d033d7586052392b16fe2e93e

java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.x86_64.rpm



Source:

c03a1f52b500604726065daa8cfc9fd0a72d373fd91507ebfd400cef387c85b1

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el6_8.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



