Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0061 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0061.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

d6efd768bce046eb776d6f8d7fc8394bd3377fe6b8b5cb182469791d2670fdb1

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.i386.rpm

a1b4eae3ff6aeb925b257c400486f5411cf5042d0a865c5d752e6615223f1448

java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.i386.rpm

f1a89e5dfc4dcfb2929320bee9cfb5c23479ae7d5fda2fe0222c61958c52b19d

java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.i386.rpm

50349af44934fc8c3fc48599c4c1c87b51f271e26a2b8302c4c10e4b23bd0cf1

java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.i386.rpm

b65bb1e119c561e45a0ecbe59fe8b7bdb713ad24d3dbc55e7e666bc138244b40

java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.i386.rpm



x86_64:

98462c9aad451671c5c7eebd8fe3684a24fdc00ed9eb49d03925e3d4aeaa1464

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.x86_64.rpm

250e80ec92d03ce9839007c70b9e11c2a0cbff8723863ca99290b8af7cad2c2a

java-1.6.0-openjdk-demo-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.x86_64.rpm

0b73e7925bf79b0d313f937f391560b1986e6001dc84c103feb3c80bd1d69d18

java-1.6.0-openjdk-devel-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.x86_64.rpm

86dcb95e4edfba8f3ecf11c0a27fa746e8cd4354ab0f37604d6d129a304c0537

java-1.6.0-openjdk-javadoc-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.x86_64.rpm

18a975eac232be3f93269f767d30fa5127d069007fa9906450b99c58442cc0ba

java-1.6.0-openjdk-src-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.x86_64.rpm



Source:

911b1b0d5bf709edaabddbbd284e08b35d81219fdc4f4f6186442c0adbd8d8d3

java-1.6.0-openjdk-1.6.0.41-1.13.13.1.el5_11.src.rpm







