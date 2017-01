Name : bind99

Product : Fedora 25

Version : 9.9.9

Release : 4.P5.fc25

URL : http://www.isc.org/products/BIND/

Summary : The Berkeley Internet Name Domain (BIND) DNS (Domain Name System)

libraries

Description :

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is an implementation of the DNS

(Domain Name System) protocols. This package set contains only export

version of BIND libraries, that are used for building ISC DHCP.



Security fix for CVE-2016-9131, CVE-2016-9147, CVE-2016-9444

[ 1 ] Bug #1411348 - CVE-2016-9131 bind: assertion failure while processing

response to an ANY query

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1411348

[ 2 ] Bug #1411367 - CVE-2016-9147 bind: assertion failure while handling a

query response containing inconsistent DNSSEC information

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1411367

[ 3 ] Bug #1411377 - CVE-2016-9444 bind: assertion failure while handling an

unusually-formed DS record response

https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1411377

This update can be installed with the "dnf" update program. Use

su -c 'dnf upgrade bind99' at the command line.

For more information, refer to the dnf documentation available at

http://dnf.readthedocs.io/en/latest/command_ref.html#upgrade-command-label



All packages are signed with the Fedora Project GPG key.

GPG keys used by the Fedora Project can be found at

https://fedoraproject.org/keys

