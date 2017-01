This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

Subject: [ GLSA 201701-63 ] Graphite: Multiple vulnerabilities



Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201701-63

https://security.gentoo.org/

Severity: Normal

Title: Graphite: Multiple vulnerabilities

Date: January 24, 2017

Bugs: #574276, #576864

ID: 201701-63



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been found in Graphite, the worst of

which could lead to the remote execution of arbitrary code.



Background

Graphite is a "smart font" system developed specifically to handle the

complexities of lesser-known languages of the world.



Affected packages

1 media-gfx/graphite2 < 1.3.7 >= 1.3.7



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in Graphite. Please

review the CVE identifiers referenced below for details.



Impact

A remote attacker could possibly execute arbitrary code with the

privileges of the process, cause a Denial of Service condition, or

obtain sensitive information.



Workaround

There is no known workaround at this time.



Resolution

All Graphite users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=media-gfx/graphite2-1.3.7"



References

[ 1 ] CVE-2016-1521

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1521

[ 2 ] CVE-2016-1522

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1522

[ 3 ] CVE-2016-1523

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1523

[ 4 ] CVE-2016-1526

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1526

[ 5 ] CVE-2016-1977

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-1977

[ 6 ] CVE-2016-2790

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2790

[ 7 ] CVE-2016-2791

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2791

[ 8 ] CVE-2016-2792

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2792

[ 9 ] CVE-2016-2793

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2793

[ 10 ] CVE-2016-2794

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2794

[ 11 ] CVE-2016-2795

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2795

[ 12 ] CVE-2016-2796

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2796

[ 13 ] CVE-2016-2797

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2797

[ 14 ] CVE-2016-2798

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2798

[ 15 ] CVE-2016-2799

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2799

[ 16 ] CVE-2016-2800

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2800

[ 17 ] CVE-2016-2801

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2801

[ 18 ] CVE-2016-2802

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-2802



Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201701-63



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





