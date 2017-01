Sicherheit: Mehrere Probleme in MySQL

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0184 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0184.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

90a5007752cc5dc69559fbac5117708c4aacd4ee45dc09ea79d4b86e739f6196

mysql-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

d9fa54a3d70a5d9e5732d22cf2eac1f01b3e78df12cfd2f803488323736081c1

mysql-bench-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

faac0fa3bfcba71701f3c85f1ab96cc0fb2ed27130f2cda55082d459dd960bde

mysql-devel-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

e8d0100a1dfe23387f41101b8cd6e458ea0b479e1262f4c06205a4cb25449c7e

mysql-embedded-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

cdce7ce86780ddec72435dbf96a336dc2c48166feff6c5bccea2873d58962658

mysql-embedded-devel-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

afa9536c07ca2540d89e33b74299856708c1080de4453ef50ec5654b1d1ae092

mysql-libs-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

bed77f90cc7dab7121d50e594becd0e583182d31df09422545d690f5b7c43629

mysql-server-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

c2dcb64a748bc7fdbc77cb9fbfec0fe99b309d1c3af0fbe87dc25b82a5e74825

mysql-test-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm



x86_64:

3086e370dee78dcf420a882c33707369cedc0c16fff25020ef38ddc8dd10a1c2

mysql-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

1ec8a72b49e3942de13fa941555970ea979066fda8b30fab7744fa2235f31b33

mysql-bench-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

faac0fa3bfcba71701f3c85f1ab96cc0fb2ed27130f2cda55082d459dd960bde

mysql-devel-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

ee4cafcc7ad0859a45ff54ca17997a903279732a96d45b0bdad99576f8596f8e

mysql-devel-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

e8d0100a1dfe23387f41101b8cd6e458ea0b479e1262f4c06205a4cb25449c7e

mysql-embedded-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

5dbc5d8e5809e2901d5e8e8b1418750002b83e3406e03ae8d71cfb94127eb243

mysql-embedded-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

cdce7ce86780ddec72435dbf96a336dc2c48166feff6c5bccea2873d58962658

mysql-embedded-devel-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

112a82ba493db96e355d00b6f1982e3b1edf91a43049eedc88e616e697c51f0f

mysql-embedded-devel-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

afa9536c07ca2540d89e33b74299856708c1080de4453ef50ec5654b1d1ae092

mysql-libs-5.1.73-8.el6_8.i686.rpm

eb618e3896815be9548104036c272b9f17f54b8706b52451bcb8e6ddc0a2ed7b

mysql-libs-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

e903e2e57ff025de587503648680701f99c2162d852c04b6e3660b30087637ed

mysql-server-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm

847d84415d57eb33f505408b9676d59949b8b3d46002ae37dc028d0cc6977945

mysql-test-5.1.73-8.el6_8.x86_64.rpm



Source:

c328e9e7e4d58ccd09d5c40830f71215249a868c2eb80762e993d5d9eb7ee96d

mysql-5.1.73-8.el6_8.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce