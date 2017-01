Sicherheit: Mehrere Probleme in Mozilla Thunderbird

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



[slackware-security] mozilla-thunderbird (SSA:2017-026-01)



New mozilla-thunderbird packages are available for Slackware 14.1, 14.2,

and -current to fix security issues.





Here are the details from the Slackware 14.2 ChangeLog:

+--------------------------+

patches/packages/mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1_slack14.2.txz: Upgraded.

This release contains security fixes and improvements.

For more information, see:

https://www.mozilla.org/security/known-vulnerabilities/thunderbird.html

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5375

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5376

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5378

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5380

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5390

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5396

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5383

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5386

https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5373

(* Security fix *)

+--------------------------+





Where to find the new packages:

+-----------------------------+



Thanks to the friendly folks at the OSU Open Source Lab

(http://osuosl.org) for donating FTP and rsync hosting

to the Slackware project! :-)



Also see the "Get Slack" section on http://slackware.com for

additional mirror sites near you.



Updated package for Slackware 14.1:

mozilla-thunderbird-45.7.0-i486-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.1:

mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1_slack14.1.txz



Updated package for Slackware 14.2:

mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware x86_64 14.2:

mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Updated package for Slackware -current:

mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1.txz



Updated package for Slackware x86_64 -current:

mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1.txz





MD5 signatures:

+-------------+



Slackware 14.1 package:

b944bea9c98775dc812beb3151933382

mozilla-thunderbird-45.7.0-i486-1_slack14.1.txz



Slackware x86_64 14.1 package:

71f006a9aed72154ba8d49e2e30d05b0

mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1_slack14.1.txz



Slackware 14.2 package:

b0b51e73c2d9f489609b66a8719baac2

mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1_slack14.2.txz



Slackware x86_64 14.2 package:

8c764b5f61595020e3cd5c320c1f9116

mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1_slack14.2.txz



Slackware -current package:

57c3693787752848428469ec69996f58 xap/mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1.txz



Slackware x86_64 -current package:

549218c6ad3bc9e9cd5f103072a1b1db xap/mozilla-thunderbird-45.7.0-x86_64-1.txz





Installation instructions:

+------------------------+



Upgrade the package as root:

# upgradepkg mozilla-thunderbird-45.7.0-i586-1_slack14.2.txz





+-----+



Slackware Linux Security Team

http://slackware.com/gpg-key

security@slackware.com



+------------------------------------------------------------------------+

| To leave the slackware-security mailing list: |

+------------------------------------------------------------------------+

| Send an email to majordomo@slackware.com with this text in the body of |

| the email message: |

| |

| unsubscribe slackware-security |

| |

| You will get a confirmation message back containing instructions to |

| complete the process. Please do not reply to this email address. |

+------------------------------------------------------------------------+

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iEYEARECAAYFAliKQ1oACgkQakRjwEAQIjPV3QCePFBQqWZhoD3763EVq/MWnE1Y

cgYAn0tcUu0Dln/gj8ftUgJPb0m67bU+

=f/NU

-----END PGP SIGNATURE-----