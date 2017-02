Sicherheit: Mehrere Probleme in OpenJDK

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA256



- -------------------------------------------------------------------------

Debian Security Advisory DSA-3782-1 security@debian.org

https://www.debian.org/security/ Moritz Muehlenhoff

February 08, 2017 https://www.debian.org/security/faq

- -------------------------------------------------------------------------



Package : openjdk-7

CVE ID : CVE-2016-5546 CVE-2016-5547 CVE-2016-5548 CVE-2016-5552

CVE-2017-3231 CVE-2017-3241 CVE-2017-3252 CVE-2017-3253

CVE-2017-3260 CVE-2017-3261 CVE-2017-3272 CVE-2017-3289



Several vulnerabilities have been discovered in OpenJDK, an

implementation of the Oracle Java platform, resulting in the bypass of

Java sandbox restrictions, denial of service, arbitrary code execution,

incorrect parsing or URLs/LDAP DNs or cryptoraphice timing side channel

attacks.



For the stable distribution (jessie), these problems have been fixed in

version 7u121-2.6.8-2~deb8u1.



We recommend that you upgrade your openjdk-7 packages.



Further information about Debian Security Advisories, how to apply

these updates to your system and frequently asked questions can be

found at: https://www.debian.org/security/



Mailing list: debian-security-announce@lists.debian.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----



iQIzBAEBCAAdFiEEtuYvPRKsOElcDakFEMKTtsN8TjYFAlibX6cACgkQEMKTtsN8

TjZZZg/8Dzm4+Ya9BUMX3bHN6S0j8W4QPNkQ9s1w8geUiW4wMlJ7xLSQfSKBLGNs

HlHl+KX3vKrzHu8zX37RJf3xoLpocVhEupzmK9peSdOqszJnV+ZqpZylCoVOwUho

UXcPjJAktNG12K2RA+1UN/ke7RKZ4l2nD7scxlfJCXBKcLnpJCVlvGBI5ga4f0q8

RouHcWuQJzPf9pitgENPcKwx0LknsBtowszVa3eJyifcl4i8uuyv+tzdZDhEQ++J

OeyH9LMJ70BrNp6EXKe7Qy25g6xKFrBMMTXAH4Gre3AdenDycF2/Q1vaq8d4NE+M

AtykZfKNAsTBxM2b8fS+IsrkHqCJ849jbE1PYJrSrBlyfvnUQeW50NCt2RT44+BM

6AX+T3aiir7twPHxYPwTCpRQSWSk4sc1namFbsFG+7+vhKr3E4nTZHTI5roY4YPh

yghNtvndaA1xWnHcDLJMzCegH6tbIhsYZlQSCdY4hwt/nJpKiCMolefEWCN8n69t

AH80AoUz4YdbKxfFokh5bZS41Y+o0pN69Vt5ElBg+oWUe/IaSyUotUr2hjU3e4+0

7l3+cZ9ackY0LGLbevpIk6mAVtxb36ZFB0ZizXyvdyNa3C2Hr6Ru3/oyWdY8hLuA

6mciXNaTLzoejdXFdRP9yMrnA6VDUwqUKYZUmyfbj/jjY1hn/HU=

=CVb5

-----END PGP SIGNATURE-----