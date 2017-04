This is an OpenPGP/MIME signed message (RFC 4880 and 3156)

Gentoo Linux Security Advisory GLSA 201704-03

https://security.gentoo.org/

Severity: High

Title: X.Org: Multiple vulnerabilities

Date: April 10, 2017

Bugs: #596182, #611350, #611352, #611354

ID: 201704-03



Synopsis

Multiple vulnerabilities have been found in X.Org server and

libraries, the worse of which allowing local attackers to execute

arbitrary code.



Background

X.Org X servers



Affected packages

1 x11-base/xorg-server < 1.19.2 >= 1.19.2

2 x11-libs/libICE < 1.0.9-r1 >= 1.0.9-r1

3 x11-libs/libXdmcp < 1.1.2-r1 >= 1.1.2-r1

4 x11-libs/libXrender < 0.9.10 >= 0.9.10

5 x11-libs/libXi < 1.7.7 >= 1.7.7

6 x11-libs/libXrandr < 1.5.1 >= 1.5.1

7 x11-libs/libXfixes < 5.0.3 >= 5.0.3

8 x11-libs/libXv < 1.0.11 >= 1.0.11

8 affected packages



Description

Multiple vulnerabilities have been discovered in X.Org server and

libraries. Please review the CVE identifiers referenced below for

details.



Impact

A local or remote users can utilize the vulnerabilities to attach to

the X.Org session as a user and execute arbitrary code.



Workaround

There is no known workaround at this time.



Resolution

All X.Org-server users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-base/xorg-server-1.19.2"



All libICE users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libICE-1.0.9-r1"



All libXdmcp users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXdmcp-1.1.2-r1"



All libXrender users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXrender-0.9.10"



All libXi users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXi-1.7.7"



All libXrandr users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXrandr-1.5.1"



All libXfixes users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXfixes-5.0.3"



All libXv users should upgrade to the latest version:



# emerge --sync

# emerge --ask --oneshot --verbose ">=x11-libs/libXv-1.0.11"



References

[ 1 ] CVE-2016-5407

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-5407

[ 2 ] CVE-2016-7942

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7942

[ 3 ] CVE-2016-7943

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7943

[ 4 ] CVE-2016-7944

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7944

[ 5 ] CVE-2016-7945

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7945

[ 6 ] CVE-2016-7946

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7946

[ 7 ] CVE-2016-7947

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7947

[ 8 ] CVE-2016-7948

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7948

[ 9 ] CVE-2016-7949

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7949

[ 10 ] CVE-2016-7950

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7950

[ 11 ] CVE-2016-7953

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2016-7953

[ 12 ] CVE-2017-2624

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-2624

[ 13 ] CVE-2017-2625

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-2625

[ 14 ] CVE-2017-2626

http://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2017-2626



Availability

This GLSA and any updates to it are available for viewing at

the Gentoo Security Website:



https://security.gentoo.org/glsa/201704-03



Concerns?

Security is a primary focus of Gentoo Linux and ensuring the

confidentiality and security of our users' machines is of utmost

importance to us. Any security concerns should be addressed to

security@gentoo.org or alternatively, you may file a bug at

https://bugs.gentoo.org.



License

Copyright 2017 Gentoo Foundation, Inc; referenced text

belongs to its owner(s).



The contents of this document are licensed under the

Creative Commons - Attribution / Share Alike license.



http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5





