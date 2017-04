Sicherheit: Mehrere Probleme in Linux

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

Hash: SHA1



=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Important: kernel security, bug fix, and enhancement update

Advisory ID: RHSA-2017:0933-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:0933

Issue date: 2017-04-12

CVE Names: CVE-2016-8650 CVE-2016-9793 CVE-2017-2618

CVE-2017-2636

=====================================================================



1. Summary:



An update for kernel is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Important. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score,

which gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability

from the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - noarch, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - ppc64, ppc64le, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



The kernel packages contain the Linux kernel, the core of any Linux

operating system.



These updated kernel packages include several security issues and numerous

bug fixes. Space precludes documenting all of these bug fixes in this

advisory. To see the complete list of bug fixes, users are directed to the

related Knowledge Article: https://access.redhat.com/articles/2986951.



Security Fix(es):



* A race condition flaw was found in the N_HLDC Linux kernel driver when

accessing n_hdlc.tbuf list that can lead to double free. A local,

unprivileged user able to set the HDLC line discipline on the tty device

could use this flaw to increase their privileges on the system.

(CVE-2017-2636, Important)



* A flaw was found in the Linux kernel key management subsystem in which a

local attacker could crash the kernel or corrupt the stack and additional

memory (denial of service) by supplying a specially crafted RSA key. This

flaw panics the machine during the verification of the RSA key.

(CVE-2016-8650, Moderate)



* A flaw was found in the Linux kernel's implementation of setsockopt for

the SO_{SND|RCV}BUFFORCE setsockopt() system call. Users with non-namespace

CAP_NET_ADMIN are able to trigger this call and create a situation in which

the sockets sendbuff data size could be negative. This could adversely

affect memory allocations and create situations where the system could

crash or cause memory corruption. (CVE-2016-9793, Moderate)



* A flaw was found in the Linux kernel's handling of clearing SELinux

attributes on /proc/pid/attr files. An empty (null) write to this file can

crash the system by causing the system to attempt to access unmapped kernel

memory. (CVE-2017-2618, Moderate)



Red Hat would like to thank Alexander Popov for reporting CVE-2017-2636 and

Ralf Spenneberg for reporting CVE-2016-8650. The CVE-2017-2618 issue was

discovered by Paul Moore (Red Hat Engineering).



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



The system must be rebooted for this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1395187 - CVE-2016-8650 kernel: Null pointer dereference via keyctl

1402013 - CVE-2016-9793 kernel: Signed overflow for SO_{SND|RCV}BUFFORCE

1419916 - CVE-2017-2618 kernel: Off-by-one error in selinux_setprocattr

(/proc/self/attr/fscreate)

1428319 - CVE-2017-2636 kernel: Race condition access to n_hdlc.tbuf causes

double free in n_hdlc_release()



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.src.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

kernel-doc-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm



x86_64:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.src.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

kernel-doc-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm



x86_64:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.src.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

kernel-doc-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm



ppc64:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-bootwrapper-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm



ppc64le:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-bootwrapper-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64le-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm



s390x:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-debuginfo-common-s390x-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-kdump-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-kdump-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

kernel-kdump-devel-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.s390x.rpm



x86_64:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



ppc64:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64.rpm



ppc64le:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-debuginfo-common-ppc64le-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.ppc64le.rpm



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.src.rpm



noarch:

kernel-abi-whitelists-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

kernel-doc-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm



x86_64:

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



x86_64:

kernel-debug-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-debuginfo-common-x86_64-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

python-perf-debuginfo-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-8650

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2016-9793

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-2618

https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-2636

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#important

https://access.redhat.com/articles/2986951



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

Version: GnuPG v1



iD8DBQFY7jlPXlSAg2UNWIIRAlYuAJwJ8oJj2PedLkgheQy18YcryP60vgCghCYK

LVXVCGRpoKyriEC/9Mocik8=

=74Wz

-----END PGP SIGNATURE-----





