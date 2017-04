Sicherheit: Denial of Service in util-linux

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----

=====================================================================

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: util-linux security and bug fix update

Advisory ID: RHSA-2017:0907-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:0907

Issue date: 2017-04-12

CVE Names: CVE-2017-2616

=====================================================================



1. Summary:



An update for util-linux is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le, s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, ppc64, ppc64le,

s390x, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



The util-linux packages contain a large variety of low-level system

utilities that are necessary for a Linux system to function. Among others,

these include the fdisk configuration tool and the login program.



Security Fix(es):



* A race condition was found in the way su handled the management of child

processes. A local authenticated attacker could use this flaw to kill other

processes with root privileges under specific conditions. (CVE-2017-2616)



Red Hat would like to thank Tobias Stöckmann for reporting this issue.



Bug Fix(es):



* The "findmnt --target <path>" command prints all file systems

where the

mount point directory is <path>. Previously, when used in the chroot

environment, "findmnt --target <path>" incorrectly displayed all

mount

points. The command has been fixed so that it now checks the mount point

path and returns information only for the relevant mount point.

(BZ#1414481)



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1414481 - findmnt --target behaviour changed in 7.3, shows all mount-points in

chroot

1418710 - CVE-2017-2616 util-linux: Sending SIGKILL to other processes with

root privileges via su



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Source:

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.src.rpm



x86_64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



x86_64:

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode (v. 7):



Source:

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.src.rpm



x86_64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux ComputeNode Optional (v. 7):



x86_64:

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server (v. 7):



Source:

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.src.rpm



aarch64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm



ppc64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm



ppc64le:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm



s390x:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm



x86_64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



aarch64:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.aarch64.rpm



ppc64:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64.rpm



ppc64le:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.ppc64le.rpm



s390x:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.s390.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.s390x.rpm



x86_64:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Source:

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.src.rpm



x86_64:

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libblkid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libuuid-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

uuidd-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



x86_64:

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

libmount-devel-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.i686.rpm

util-linux-debuginfo-2.23.2-33.el7_3.2.x86_64.rpm



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-2616

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

