Sicherheit: Preisgabe von Informationen in LibreOffice

Red Hat Security Advisory



Synopsis: Moderate: libreoffice security and bug fix update

Advisory ID: RHSA-2017:0914-01

Product: Red Hat Enterprise Linux

Advisory URL: https://access.redhat.com/errata/RHSA-2017:0914

Issue date: 2017-04-12

CVE Names: CVE-2017-3157

1. Summary:



An update for libreoffice is now available for Red Hat Enterprise Linux 7.



Red Hat Product Security has rated this update as having a security impact

of Moderate. A Common Vulnerability Scoring System (CVSS) base score, which

gives a detailed severity rating, is available for each vulnerability from

the CVE link(s) in the References section.



2. Relevant releases/architectures:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7) - x86_64

Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7) - aarch64, noarch, ppc64le,

x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7) - noarch, x86_64

Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7) - x86_64



3. Description:



LibreOffice is an open source, community-developed office productivity

suite. It includes key desktop applications, such as a word processor, a

spreadsheet, a presentation manager, a formula editor, and a drawing

program. LibreOffice replaces OpenOffice and provides a similar but

enhanced and extended office suite.



Security Fix(es):



* It was found that LibreOffice disclosed contents of a file specified in

an embedded object's preview. An attacker could potentially use this flaw

to expose details of a system running LibreOffice as an online service via

a crafted document. (CVE-2017-3157)



Bug Fix(es):



* Previously, an improper resource management caused the LibreOffice Calc

spreadsheet application to terminate unexpectedly after closing a dialog

window with accessibility support enabled. The resource management has been

improved, and the described problem no longer occurs. (BZ#1425536)



* Previously, when an incorrect password was entered for a password

protected document, the document has been considered as valid and a

fallback attempt to open it as plain text has been made. As a consequence,

it could appear that the document succesfully loaded, while just the

encrypted unreadable content was shown. A fix has been made to terminate

import attempts after entering incorrect password, and now nothing is

loaded when a wrong password is entered. (BZ#1426348)



* Previously, an improper resource management caused the LibreOffice Calc

spreadsheet application to terminate unexpectedly during exit, after the

Text Import dialog for CSV (Comma-separated Value) files closed, when

accessibility support was enabled. The resource management has been

improved, and the described problem no longer occurs. (BZ#1425535)



4. Solution:



For details on how to apply this update, which includes the changes

described in this advisory, refer to:



https://access.redhat.com/articles/11258



All running instances of LibreOffice applications must be restarted for

this update to take effect.



5. Bugs fixed (https://bugzilla.redhat.com/):



1425536 - [fix available] Crash in calc after closing dialog box with a11y

enabled

1425844 - CVE-2017-3157 libreoffice: Arbitrary file disclosure in Calc and

Writer

1426348 - [fix available] Password Protected (Encrypted) files opening as plain

text after cancelling password dialog



6. Package List:



Red Hat Enterprise Linux Client (v. 7):



Red Hat Enterprise Linux Client Optional (v. 7):



Red Hat Enterprise Linux Server Optional (v. 7):



Red Hat Enterprise Linux Workstation (v. 7):



Red Hat Enterprise Linux Workstation Optional (v. 7):



These packages are GPG signed by Red Hat for security. Our key and

details on how to verify the signature are available from

https://access.redhat.com/security/team/key/



7. References:



https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2017-3157

https://access.redhat.com/security/updates/classification/#moderate



8. Contact:



The Red Hat security contact is <secalert@redhat.com>. More contact

details at https://access.redhat.com/security/team/contact/



Copyright 2017 Red Hat, Inc.

