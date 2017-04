Sicherheit: Zwei Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0892 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0892.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



i386:

2367afcc5342da7c12ee2263779d93a954989b5caa9dfd731addafdd06eb1638

kernel-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

c489879590137579eff94afc56ed1372164f434b25b3e1a43c117d9e5d61e2ce

kernel-abi-whitelists-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

e250c00c050d23fdd9d702a05e9092e0643869737d9937db2e2b3e579a1db045

kernel-debug-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

3c64e9dfc843cdbb8e5a60345bfed8abb7dfbdd93bbc8064935c6e5042fa989c

kernel-debug-devel-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

c723a4ccedbb868a4fe605bc7f86bf170703938f51a88f512198edc9305d503e

kernel-devel-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

27ed32deef4b7e27b3657b84d02199112e9b9023fe8944bb4925c86a2ad7d4f6

kernel-doc-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

a91232aa2b06cd5d709969455d6b19a691f8da607cdd41e8cae54b45dd4517af

kernel-firmware-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

e643e1c3cb86f48102ed0f3ae5472f5de07ce52088422a3ffd78f3c3d18e2c12

kernel-headers-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

0ec7874f8cbd0a05aca3a5d62f5a8b901685224246f03d988f6f8d99dc9a3696

perf-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

c6df199d777e745b397914dfcfee3311a23b611ffa17b1887739d0a00f2f7c29

python-perf-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm



x86_64:

50b0a0be111ec196f0c253a1462f542cf823df9a54d4af6045365ea31aa8fbd8

kernel-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

c489879590137579eff94afc56ed1372164f434b25b3e1a43c117d9e5d61e2ce

kernel-abi-whitelists-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

3badb8f67c68256f4995812088264a89329fd3f5f09315d0298a7f9638359828

kernel-debug-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

3c64e9dfc843cdbb8e5a60345bfed8abb7dfbdd93bbc8064935c6e5042fa989c

kernel-debug-devel-2.6.32-696.1.1.el6.i686.rpm

d989a9230305f177b2c011f482087e6dfacf2742128d0ab2020d634edcfe0255

kernel-debug-devel-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

715e336be40c119cf68834110e8c39d03b5c437578498ca8b09290f0e6189fab

kernel-devel-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

27ed32deef4b7e27b3657b84d02199112e9b9023fe8944bb4925c86a2ad7d4f6

kernel-doc-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

a91232aa2b06cd5d709969455d6b19a691f8da607cdd41e8cae54b45dd4517af

kernel-firmware-2.6.32-696.1.1.el6.noarch.rpm

a44fdaee6282905253397094af96b111619ce1dc4689fc4c23828b2afcb2a44d

kernel-headers-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

a905f2efe92bf571b9109da6b5b2f1c5592625befb73817213f05d7c0a04b4b8

perf-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm

0fbf0a65673d07ff3bdb7c87f4de57893a284b445499ef81dc9fb9f96bfe00e0

python-perf-2.6.32-696.1.1.el6.x86_64.rpm



Source:

80ac2b7b45549095128c71fe7af213de58a397e1b8e20bbe58835949a91d307c

kernel-2.6.32-696.1.1.el6.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce