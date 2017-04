Sicherheit: Mehrere Probleme in Linux

CentOS Errata and Security Advisory 2017:0933 Important



Upstream details at : https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2017-0933.html



The following updated files have been uploaded and are currently

syncing to the mirrors: ( sha256sum Filename )



x86_64:

bbbe666d19598b87680eb302545de5161e0dc421f88f873edcf8c160017f1360

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

6086a1129970ea4bba1bb90de13f73aa2ea26312bbf20e7cc765247ba1dc47e8

kernel-abi-whitelists-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

cdfbe282c9cb7bc064f19070c7cb1e7aee4b7fa1f7b70228cf718bcc7512fa41

kernel-debug-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

49f402431ba47c110f6ec1d9ecadc87543a5bc20cc4c2d75eaab851487717c38

kernel-debug-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

f9a7d6e27d62249b0ae663d7036d89edc4a953f46715f297bd8d5e45ebd8510b

kernel-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

a3e2d5c5cd49a7af23d9d4e9176bc30876af8cb033fdd4d12885a04302facc58

kernel-doc-3.10.0-514.16.1.el7.noarch.rpm

42bd72d50cd197342768aae79e585faa39366ceb403031f5a24e1d8b01092db4

kernel-headers-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

6a077e04c0c6318e9108512bc973d858b26bcca9703e67767815206001c30c2e

kernel-tools-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

91a80554a69bc56fd7423f5fe4beff693ddecd24f6a4afebea6ba1a605d76765

kernel-tools-libs-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

0b2ef6953e1cc159be1f135243c7d8e365faeb21e6178d776842bb4fc43edefc

kernel-tools-libs-devel-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

3bd1454e64a1103d7fff760cdf8696e757a4a0858c61db82140f5eada2535415

perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm

da8287aac9facc0f969e6f4e4bc4b4c78740186075dd6725e514addc384f7fb4

python-perf-3.10.0-514.16.1.el7.x86_64.rpm



Source:

e520f754cab71d85fed5db2348788414e8a625f39a7ae3fa5a94b20e27d53c77

kernel-3.10.0-514.16.1.el7.src.rpm







--

Johnny Hughes

CentOS Project { http://www.centos.org/ }

irc: hughesjr, #centos@irc.freenode.net

Twitter: @JohnnyCentOS



_______________________________________________

CentOS-announce mailing list

CentOS-announce@centos.org

https://lists.centos.org/mailman/listinfo/centos-announce