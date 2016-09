25 Jahre Linux – Wie lange sind Sie dabei?

25 Jahre ist es her, dass Linus Torvalds mit einer simplen Ankündigung nichts Geringeres als eine Revolution ankündigte. Denn Linux ist mittlerweile aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Dazu zählen unter anderem Server, eingebettete Systeme und Mobilgeräte in vielerlei Varianten, die beispielsweise mit Android, einem Linux-basierten System, betrieben werden.

Viele erinnern sich deshalb noch genau an ihre Anfänge mit Linux. Haben Sie noch die holprigen Installationen erlebt, oder kamen sie schon in den Genuss einer einfachen Installation, wie sie mittlerweile zum Standard geworden ist? Was war Ihre Kernelversion und wie lange sind Sie schon dabei? Gerne können Sie Ihre Geschichte im Forum auch anderen Lesern erzählen.