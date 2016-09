Nutzen Sie ein BSD-System?

Die Berkeley Software Distribution (BSD) ist eine Variante des Betriebssystems Unix, die an der Universität von Kalifornien in Berkeley ab 1977 entstanden ist. Doch während das Original-Unix mittlerweile kaum noch Relevanz hat, erfreut sich BSD weiterhin einer großen Beliebtheit, und zwar in Form verschiedener Distributionen wie OpenBSD, NetBSD oder FreeBSD und deren Abwandlungen für den Desktop.

Wie sieht es aber bei Ihnen aus? Setzen Sie ein BSD-System ein und wenn ja, wofür hauptsächlich? Gerne können Sie Ihre Wahl auch anderen Lesern näher erläutern.