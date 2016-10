Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

deli.cio.us Digg

Digg Facebook

Folkd

Folkd Google

Google Identi.ca

Identi.ca Linkarena

Linkarena Live

Live Mr.Wong

Mr.Wong MySpace

MySpace Newsvine

Newsvine Oneview

Oneview reddit

reddit StudiVZ

StudiVZ Stumble

Stumble Twitter

Yahoo!

Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf Umfrage vom Fr, 21. Oktober 2016 Besuchen Sie Linux-Veranstaltungen? Open-Source-Veranstaltungen, Messen, Kongresse, aber auch LUG-Treffen oder Interessentenkreise geben Besuchern und Projekten die Gelegenheit, miteinander in Kontakt zu treten, fachzusimpeln oder schlicht Kontakte zu knüpfen. Ferner sind sie eine Quelle von Wissen. Viele Veranstaltungen bieten Vorträge oder Workshops an. Doch der Stellenwert solcher Treffs scheint gefühlt gesunken zu sein, seit Nutzer in sozialen Netzwerken sich miteinander vernetzen oder durch spezielle Foren austauschen. Wie sieht es aber bei Ihnen aus? Besuchen Sie noch reine Linux-Veranstaltungen? Wenn ja, wie oft? Gerne können Sie auch ihre Lieblingsveranstaltung im Forum der Umfrage auch anderen Lesern vorstellen. Ja, mehrmals im Monat 8% Ja, mehrmals im Jahr 8% Ja, mindestens einmal im Jahr 50% Ja, aber nur sehr selten 8% Nein 25%

Teilnahme an Umfragen nur für registrierte Leser möglich. Bitte melden Sie sich an. Falls Sie nicht über ein Login verfügen, können Sie sich hier kostenlos registrieren. Drucken

Versenden Kurz-URL

Social Networks: mehr

Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

deli.cio.us

Digg

Digg

Facebook



Folkd

Folkd

Google

Google

Identi.ca

Identi.ca

Linkarena

Linkarena

Live

Live

Mr.Wong

Mr.Wong

MySpace

MySpace

Newsvine

Newsvine

Oneview

Oneview

reddit

reddit

StudiVZ

StudiVZ

Stumble

Stumble

Twitter



Yahoo!

Yahoo!

Yigg

Yigg Kommentare