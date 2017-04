Bedauern Sie die Einstellung von Unity 8?

Unabhängig der Auswirkungen, die eine Einstellung der Arbeiten an Unity 8 für den Desktop haben könnte, bedeutet die Terminierung des Desktops auch für manche Anwender einen Umstieg auf einen anderen Desktop. Doch auch aus Sicht der Nichtnutzer kann die Einstellung – je nach Sichtweise – bedauert oder begrüßt werden. So verliert der Linux-Desktop womöglich an Vielfalt, aber vielleicht können die Ressourcen besser gebündelt werden.

Wie sehen Sie aber die Einstellung? Bedauern Sie persönlich den Stopp von Unity 8? Gerne können Sie Ihre Meinung im Forum auch anderen Lesern näher bringen.