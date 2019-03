Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Yahoo! Yigg drucken bookmarks versenden konfigurieren admin pdf Do, 7. März 2019, 10:00 Veranstaltungen :: LinuxTag 2001 Bildergalerie: Der LinuxTag 2001 Wir haben unsere Bilder vom LinuxTag 2001 aus der Versenkung geholt. Viel Vergnügen :-) Von Hans-Joachim Baader Pro-Linux Blick in die Nachbarschaft des Pro-Linux-Stands mit diversen Open-Source-Projekten. Es herrscht reges Treiben, der Besucherzuspruch ist gut Pro-Linux Der Stand von LinuxLand, die Linux Mandrake, Easy Linux und andere interessante Dinge anbieten Pro-Linux Großer Andrang am Pro-Linux-Stand, der dieses Jahr nicht nur 3 auf 3, sondern sogar 3 auf 4 m groß ist Pro-Linux Der Stand der Linux-Audio-Mailingliste stellt mehrere interessante Audio-Applikationen für Linux vor Pro-Linux Die freundlichen Leute von SuSE auf dem großen SuSE-Stand Pro-Linux Winfried Trümper als Gast auf dem Pro-Linux-Stand. Auch er macht Fotos vom LinuxTag, die unter LinuxTag.OpenIT.de zu finden sind Pro-Linux Red Hat präsentiert das Red On Blue-Programm und die Red Hat TechWorld in Brüssel Pro-Linux MIOCO bietet einen Linux-basierten Server für Voice over IP. Für viele Firmen kann das eine interessante Alternative zu herkömmlicher Telefonie sein. Einen Client für Linux gibt es leider noch nicht Pro-Linux SAP hat einen der auffälligsten Stände. Dort werden hochverfügbare SAP R/3-Systeme auf Basis einer Failover-Lösung von Compaq präsentiert, ferner gibt es sapDB zum Mitnehmen und ein nettes Spielzeug, das wir später vorstellen werden... Pro-Linux Die FSF (Free Software Foundation) verkauft an ihrem Stand Fan-Artikel und leistet Aufklärungsarbeit über freie Software und Software-Patente Pro-Linux Ein iPAQ von Compaq läuft mit Qt/Embedded und hat eine Funk-Netzwerkverbindung zu einem SAP-Server. Damit kann man mobil mit dem SAP-System kommunizieren und z.B. Bestellungen eingeben (das ist noch kein Produkt, nur ein Technologie-Demo) Pro-Linux Der PHP-Stand stellt verschiedene Projekte vor, die mit PHP entwickelt wurden. Sehr interessant ist beispielsweise phpGroupWare. Auch Rasmus Lerdorf wurde gesichtet Pro-Linux Jolt Cola sorgt für die notwendige Erfrischung. Die Umsätze sind sicherlich sehr gut... Pro-Linux VENTAS ist ein vollständiges Warenwirtschaftssystem für Linux und andere UNIX-Varianten Pro-Linux Das Hacker-Center erfreut sich regen Zuspruchs Pro-Linux LH (der uns am Stand die ganze Zeit tatkräftig unterstützte, vielen Dank, LH!) und Wolfgang vom Pro-Linux-Team Pro-Linux Das Forum bietet pausenlos Vorträge (zusätzlich zu denen in den Tagungsräumen), die meist auf großes Interesse stoßen Pro-Linux Verion verkauft Red Hat 7.1 und 7 sowie Halloween 7 zu Schnäppchenpreisen Pro-Linux Der gemeinsame Stand der BSD-Projekte (FreeBSD, NetBSD und OpenBSD) bietet CDs und Fan-Artikel. Unter anderem wird auch eine Tape-Library demonstriert, die unter FreeBSD ˮout of the boxˮ ansprechbar ist Pro-Linux Auch das Forum für Sicherheit und Rechtsfragen bei Open Source, auf dem durchgehend Vorträge stattfanden, stieß zeitweise auf gewaltiges Interesse unter den Besuchern Pro-Linux Der Stand von Zope, dem Python-basierten Applikations-Server, wurde von Eurozope organisiert. Diverse mit Zope arbeitende Firmen präsentieren hier ihre Produkte, neue Bücher und nicht zuletzt die niedlichen Plüsch-Pythons Pro-Linux Debian verteilt CDs mit dem aktuellen Schnappschuß von ˮWoodyˮ und zeigt Linux auf verschiedenen Plattformen wie MIPS, SPARC (links) und PowerPC (rechts) Pro-Linux Die Gonicus GmbH zeigt Thin Clients (links) und Hochverfügbarkeitslösungen mit Clustern und RAID-Arrays (rechts), die auf SGIs freier Failsafe-Software basieren Pro-Linux Hightech bei Compaq: ein iPAQ (links), im Prinzip ein normaler PC mit etwas ausgefallenem Gehäuse, und ein Cluster aus 4 Rechnern, auf dem SAP läuft Pro-Linux Kein Spiel, sondern eine ernsthafte Flugsimulation mit einzigartigen Features: FlightGear Pro-Linux 3Dwm, der dreidimensionale ˮWorkspace Managerˮ, erlaubt das Einbinden von Video in eine virtuelle Welt, hier sogar über ein Funk-LAN Pro-Linux Sonntag kurz nach 9 Uhr: Die Ruhe vor dem Sturm, der natürlich auch ausbleiben könnte... Pro-Linux Das Linux-Systemhaus Bee bietet nach Kundenwünschen konfigurierte Systeme von Thin Clients bis zu Servern. Bis zu vier Grafikkarten können in ein Client-System eingebaut werden Pro-Linux So kann ein System-Overview für einen SAP-Cluster aussehen (am Compaq-Stand) Pro-Linux Die Firma reLinux bietet Hardware und Software-Entwicklung im Bereich Automatisierung. Am Stand führte sie eine Steuerung mit rt-Linux vor, die eine Alu-Kugel mit Magneten in der Schwebe hielt. Leider war die Konstruktion hier schon außer Betrieb Pro-Linux Für die Linux User Groups (LUGs) gab es einen eigenen Stand zum persönlichen Treffen und Gedankenaustausch. Vielen Dank an Stromi, der auch für den Stand verantwortlich war, für das Bild Pro-Linux Der Stand ˮVirtual Realityˮ wurde von Mufti allein betreut. Er zeigte Anwendungen der Virtual Reality Modelling Language (VRML) unter Linux und IRIX Pro-Linux Der ˮSunday Talkˮ von John ˮMaddogˮ Hall im Forum wurde mit spontanem Applaus bedacht Pro-Linux Der Stand von KDE war natürlich einer der meistfrequentierten. Auf mindestens vier Rechnern präsentierten die Entwickler die kommende Version KDE 2.2. Vielen Dank an Tackat für das Foto Pro-Linux Agenda Computing startete den Verkauf des Agenda VR3 PDAs. Dieser Linux-basierte PDA ist also nun wirklich erhältlich. Wir führten auch ein kleines Interview mit dem Geschäftsführer Jürgen Schuster Pro-Linux Das Gnome-Projekt präsentierte Gnome 1.4 und das Ximian-Maskottchen als Stofftier. Zahlreiche grafische Effekte zogen die Blicke der Besucher an Pro-Linux HP führte an einem großen Stand sowohl den Port von Linux auf PA-RISC vor (hier mit Window-Manager twm, weder KDE noch GNOME konnten erfolgreich compiliert werden), als auch Storage- und andere Produkte. Es ist geplant, Linux in Zukunft auch vorinstalliert auf Notebooks anzubieten, ein Termin war jedoch nicht in Erfahrung zu bringen. Auch HP-LX, eine super-sichere Version von Linux mit angestrebter oder bereits erfolgter B1-Zertifizierung, war zu sehen Pro-Linux Siemens hatte als Hauptsponsor des LinuxTags einen der größten Stände, an dem auch einige Partnerunternehmen Platz fanden. Hier wurde u.a. dieses Notebook demonstriert, das DVDs mit dem Programm LinDVD abspielte. Ab Herbst sollen Siemens-Notebooks auch mit vorinstalliertem Linux erhältlich sein, ebenso wie bei Compaq übrigens Drucken

