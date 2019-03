Lesezeichen hinzufügen deli.cio.us

Do, 7. März 2019, 10:00 Veranstaltungen :: LinuxTag 2002 Bildergalerie: Der LinuxTag 2002 Wir haben unsere Bilder vom LinuxTag 2002 aus der Versenkung geholt. Viel Vergnügen :-) Von Hans-Joachim Baader Pro-Linux Am Pro-Linux-Stand: Videoschnitt und simultane Ausgabe auf Fernseher und Monitor Pro-Linux Der Pro-Linux-Stand in der Gesamtansicht Pro-Linux Der Pro-Linux-Stand von der anderen Seite. Nach allen Seiten offen, sozusagen... Pro-Linux Das ˮForumˮ, hier bei einem Vortrag über Sicherheit im Internet Pro-Linux Die Pinguine angeln sich eingebettete Systeme am Stand von Colibri Pro-Linux Offizielle Eröffnung durch die Staatssekretärin Frau Zypries im Forum Pro-Linux Originelle Methode des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie, Broschüren und Software zum Thema Sicherheit zu verteilen Pro-Linux Ein ganzes Rudel ˮHackerˮ war im Auftrag des Bundesministeriums unterwegs Pro-Linux Kein LinuxTag ohne Jolt Cola. Geradezu schon traditionell: Unser Schnappschuß des Cola-Verkäufers. Ohne geht es nicht - und ohne Jolt auch nicht Pro-Linux Am Stand der Linux New Media AG gibt es eine tägliche Pinguin-Verlosung Pro-Linux Sparc- und Alpha-Workstation bei Debian Pro-Linux Der Stand von linuxprinting.org beantwortet alle Fragen zum Drucken mit Linux und zeigt Fotodruck in hervorragender Qualität Pro-Linux KitchenSync, das neue Synchronisations-Framework für KDE 3.1, in Aktion bei der Synchronisation mit einem Compaq iPAQ Pro-Linux Der iPAQ mit der freien GUI OPIE Pro-Linux XFree86 zeigt Xinerama auf 16 TFT-Displays Pro-Linux Wiederum Xinerama, diesmal mit einem Video. Während Hardware-3D-Beschleunigung mit Xinerama nicht möglich ist, ist das Abspielen von Videos in brauchbarer Geschwindigkeit kein Problem Pro-Linux Der UNIX-Feuerlöscher, aufgenommen von hjb auf Gran Canaria, sorgte für große Heiterkeit Pro-Linux Am Samstag hatten wir eine große Zahl von Besuchern am Stand, die mal wieder alle möglichen Themen an uns herantrugen Pro-Linux Siemens zeigte Werbevideos auf vier solchen riesigen Flachbildschirmen Pro-Linux Besonders attraktiv am großen SuSE-Stand war offenbar der Support vor Ort Pro-Linux re-linux zeigte die von einem simplen Regelalgorithmus in der Schwebe gehaltene Kugel, im Arm von Tux befindet sich das Echtzeit-Linuxsystem, das die Steuerung vornimmt Pro-Linux Am Stand des Buchhändlers Lehmanns drängten sich die Besucher Pro-Linux Der Hacking-Contest zog am Samstag ab 15 Uhr das Publikum in Scharen zum Forum Pro-Linux fms-computer, alte Bekannte in der Linux-Szene, bauen Rechner nach Kundenwunsch. Ihre Spezialität sind Linux-Cluster Pro-Linux Squeak ist eine Weiterentwicklung und Open-Source-Implementierung von Smalltalk mit interessanten Features, z.B. mit einer Entwicklungsumgebung, die kinderleicht (im wörtlichen Sinne) zu bedienen ist Pro-Linux Stand des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Das Amt verteilte Broschüren und Sicherheits-Software Pro-Linux Das Forum war am Sonntag manchmal nicht so gut besucht, entsprechend den allgemeinen Besucherzahlen Pro-Linux Die Hamburger Firma aicas hat eine Java VM geschrieben, die für den Einsatz in kritischen Echtzeitsystemen in der Luft- und Raumfahrt bestimmt ist Pro-Linux SAP hatte einen der größten Stände und war gleich neben dem Eingang plaziert Pro-Linux Auch HP war als einer der Hauptsponsoren mit einem großen Stand vertreten Pro-Linux Der BSD-Stand gab Auskunft über FreeBSD, NetBSD und OpenBSD und verkaufte u.a. T-Shirts und CDs Pro-Linux Am Stand der Linux Audio Developers gab es u.a. viel MIDI-Hardware zu sehen. Eines der Ziele der Gruppe ist die Entwicklung einer freien Harddisk Recording-Software, die kommerzielle Programme übertrifft Pro-Linux Der GIMP-Stand war trotz Verlosung am Sonntag kaum noch besucht. Obwohl man den GIMP-Experten beim Zeichnen über die Schulter schauen und viel über den Einsatz der Tools von GIMP lernen konnte Pro-Linux Positionierung mit einer Genauigkeit von 1 Mikometer ermöglicht dieses System der IMMS gGmbH, das von einem Echtzeit-Linux gesteuert wird Pro-Linux Intevation GmbH, eine Firma, die auf freie Geografie-Software setzt und auch die Linux-FreeGIS CD herausbringt Pro-Linux Gemeinschaftsstand des BMWi, des Linux-Verbands (LIVE) und des Linux Professional Institute (LPI) Pro-Linux PingOS - Linux-User helfen Schulen - ist ein sehr erfolgreiches Projekt

Kommentare